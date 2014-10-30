Энергетики отложили обесточивание объектов омского "Мостовика" во Владивостоке

Только после того, как застройщик океанариума на о.Русский частично рассчитался за потребленную электроэнергию

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) отложило намеченное на сегодня введение ограничений на объекты омского ООО "НПО "Мостовик" во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба энергокомпании, компания-должник оплатила часть задолженности в объеме 4,2 млн рублей, а также представила график погашения оставшейся суммы долга в 3,4 млн рублей.

До 8 ноября ООО "НПО "Мостовик" обязалось произвести окончательный расчет с энергетиками.

"Мостовик" состоит в договорных отношениях с ДЭК в части электроснабжения океанариума. Однако в течение последних месяцев омская компания не рассчитывается за потребленную электроэнергию.

Долг "Мостовика" за поставленную электроэнергию на данный момент достиг 7,6 млн рублей.

Ограничения планировалось ввести 30 октября путем отключения двух питающих фидеров подстанции "Океанариум".

Ранее сообщалось, что гендиректор и основной бенефициар ООО "НПО "Мостовик" Олег ШИШОВ рассчитывает заключить с кредиторами мировое соглашение.

21 октября Арбитражный суд Омской области продлил процедуру наблюдения в "Мостовике" до 26 декабря. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 60 млрд рублей, количество кредиторов - более 400.

"Мостовик" подал заявление о собственном банкротстве после обращения Сбербанка в Кировский районный суд Омска с требованием взыскать с компании 18,9 млрд рублей просроченной задолженности по кредитам.

НПО "Мостовик" занимается проектированием объектов транспортного, специального и промышленно-гражданского назначения, строительством мостов, дорог, тоннелей, линий метрополитена.

ДЭК создана в качестве управляющей компании, владеющей 100% акций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

"РусГидро" принадлежат 52,07% акций ДЭК (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через ОАО "РАО ЭС Востока"), кипрской Donalink Limited (представляет интересы ОАО "СУЭК") - 31,86%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток