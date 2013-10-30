"Крокус" не хочет рассчитываться по долгам на острове Русском

Как стало известно ZRPRESS.RU, Арбитражный суд Приморского края отказал ЗАО "Крокус Интернэшнл" (входит в Crocus Group Араса АГАЛАРОВА) в удовлетворении заявления об отмене тарифа на теплоэнергию, действовавшего на острове Русском во Владивостоке в период с сентября по декабрь 2012 года.

Постановление департамента по тарифам Приморского края об установлении соответствующего тарифа для ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) признано правомерным.

Тарифы на теплоэнергию устанавливались для объектов генерации на острове Русский, построенных к саммиту АТЭС 2012 года ОАО "ДВЭУК.

В пресс-службе ДВЭУК пояснили, что оспариваемый тариф был установлен для мини-ТЭЦ "Северная".

"Крокус Интернэшнл" начал обжалование постановления департамента по тарифам Приморского края после предъявления исков со стороны ДВЭУК и взыскания задолженности за потребленную тепловую энергию.

Фактически "Крокус" добивался отмены тарифа для того, чтобы снизить стоимость платежей за теплоэнергию, так как до установления тарифа между ДВЭУК и "Крокусом" действовала договорная цена меньшего размера. Ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ послужил основанием для установления тарифа регулирующим органом.

Напомним, что Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Приморского края, взыскавшего с ЗАО "Крокус Интернэшнл" в пользу ДВЭУК 101,374 млн рублей по факту задолженности за поставку тепловой энергии в четвертом квартале 2012 года.

Согласно исковому заявлению, которое удовлетворил суд, размер основного долга превысил 98,715 млн рублей. Сумма пени за нарушение сроков оплаты составила 2,658 млн рублей. Арбитражный суд Приморского края 30 мая удовлетворил иск в полном объеме.

Кроме того, Арбитражный суд Приморского края удовлетворил в полном объеме первый иск ДВЭУК к "Крокусу" о взыскании задолженности за теплоэнергию, поставленную в период с декабря 2011 года по сентябрь 2012 года включительно.

В суде апелляционной инстанции стороны достигли мирового соглашения, предусматривающего реструктуризацию оплаты 105,4 млн рублей долга в течение 2013 года. В частности, ЗАО обязалось погасить основной долг в размере 102 млн 255,113 млн рублей тремя равными частями: до 1 сентября, до 1 ноября и до 31 декабря 2013 года. Также до конца текущего года должна быть выплачена пеня в размере 3,266 млн рублей за просрочку платежей.

Мировое соглашение не затрагивает второй иск ДВЭУК к "Крокус Интернэшнл".

Досье "ЗР"

Crocus Group - российская девелоперская компания, генеральный подрядчик строительства на о.Русский объектов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где в сентябре 2012 года состоялся саммит АТЭС.

ОАО "ДВЭУК", созданное в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними компаниями РАО "ЕЭС России" и антикризисного управления рядом АО-энерго, в настоящее время выступает основным бюджетополучателем госинвестиций, выделяемых на реализацию проектов по развитию энергетической инфраструктуры в регионах Дальнего Востока.

Государству принадлежат 99,9% уставного капитала АО "ДВЭУК".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.