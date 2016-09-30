Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года

Если Путин даст «добро» на «плоские» тарифы

Глава авиакомпании «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ попросил президента Владимира ПУТИНА поддержать продление программы перевозок по так называемым «плоским» тарифам еще на два года.

«Мы (группа «Аэрофлот» - Прим. авт.) перевезли в целом по «плоским» тарифам за прошлый год 1,7 млн пассажиров, до этого был у нас всего 1,1 млн. То есть это явный прогресс. На Дальнем Востоке мы также перевезли порядка 700 тыс. пассажиров, рост 43%. Мы предлагаем продолжить эту программу, потому что она была рассчитана на два года - при вашей поддержке. Но мы видим, что есть востребованность, и мы считаем, что можем это сделать», - сказал Виталий Савельев на встрече с президентом в четверг.

Ранее глава правительства дал следующее поручение: «Правительству РФ совместно с ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», Сбербанком России, банком ВТБ, АО «Авиакомпания «Россия» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) в рамках ранее заключенных соглашений обеспечить ввод в эксплуатацию дальнемагистральных воздушных судов в целях улучшения транспортной доступности субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2016 года.

Досье «Золотого Рога»: «Плоские» тарифы, действующие в течение всего года, без сезонных колебаний – «Аэрофлот» ввел в 2015 году. Они распространились на рейсы до Симферополя, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска и Калининграда. Задачей программы было повысить мобильности населения, в том числе путем улучшения транспортной доступности регионов РФ. В 2016 году «Аэрофлот» продолжил перевозки по «плоским» тарифам, но уже с более высокими ценами, чем годом ранее.

Стоит отметить, что исходя из практики «плоских» тарифов, растущая стоимость билетов компенсируется за счет пассажиров, покупающих билеты не заранее, а ближе к дате вылета.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток