Как будет выглядеть Владивосток и остров Русский в будущем, станет известно 5 сентября

Готова японская версия развития фарпоста России в ДФО

Перед официальным стартом III Восточного экономического форума Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) совместно с японским архитектурным бюро Nikken Sekkei и КБ «Стрелка» презентуют концепцию мастер-плана Владивостокской агломерации, проекты благоустройства общественных пространств Владивостока и стратегию комплексного развития бухты Новик на острове Русском.

Подготовленная концепция предполагает развитие города как регионального образовательного центра, нового делового центра инновационной экономики, туристического и культурного хаба.

Направления развития предполагают изменение структуры города за счет формирования новых компактных городских центров, мероприятий по благоустройству общественных пространств и сохранения ландшафтных особенностей города.

Также предполагается повышение эффективности улично-дорожной сети, создания делового центра на базе существующих объектов, развития платформы для научно-исследовательских разработок на базе Дальневосточного федерального университета.

Договор о разработке мастер-плана Владивостока был подписан между Nikken Sekkei и Фондом единого института развития в жилищной сфере (структура АИЖК) 16 декабря 2016 года в ходе визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Токио.

КБ «Стрелка» по заказу АИЖК занимается созданием стратегии комплексного развития территории бухты Новик на острове Русский. Концепция мастер-плана территорий бухты острова предполагает комплексное развитие территории с созданием компактной среднеэтажной застройки.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток