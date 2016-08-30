Путин уже завтра вылетает во Владивосток

1 сентября президент России будет встречаться с президентом Республики Корея и премьер-министром Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ сообщил, что глава государства Владимир ПУТИН вылетит во Владивосток уже завтра, 31 августа. После поездки во Владивосток и участия в Восточном экономическом форуме Путин отправится в китайский город Ханчжоу, где примет участие в саммите G20.

«Завтра Путин вылетает во Владивосток. Там будет часть программы посвящена внутренней владивостокской тематике, в частности 1 сентября, будет часть, связанная с визитом премьер-министра Японии Синдзо АБЭ и президента Южной Кореи ПАК КЫН ХЕ, и будет часть, непосредственно связанная с Восточным экономическим форумом. Поэтому будет такая многогранная поездка», - сказал сегодня пресс-секретарь Путина.

Также президент России примет участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний.

Напомним, что Владимир Путин год назад принял участие в дебютном Восточном экономическом форуме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток