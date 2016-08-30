На остров Русский в дни ВЭФа приземлится боевой вертолет КА-52 "Аллигатор"

Знаменитая винтокрылая машина будет демонстрироваться на статической стоянке в Дальневосточном федеральном университете

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке смогут воочию ознакомиться с боевым ударно-разведывательным вертолетом Ка-52 «Аллигатор» производства ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина» (г.Арсеньев, Приморский край).

«Серийный вертолет, собранный накануне мероприятия и успешно прошедший все необходимые испытания, будет представлен вниманию гостей форума со 2 по 3 сентября на статической стоянке в Дальневосточном федеральном университете с целью демонстрации потенциала и перспективных возможностей оборонных предприятий Дальнего Востока», - говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех»), основного акционера арсеньевского авиазавода.

Участники форума смогут осмотреть боевую машину не только снаружи, но и изнутри, а также ознакомиться с ее летно-техническими характеристиками. 5 сентября осмотреть боевую машину смогут все желающие.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток