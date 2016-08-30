Новый министр образования 1 сентября откроет новую школу во Владивостоке

Ольга Васильева хочет, чтобы учебный процесс во Владивостоке ничем не отличался от общероссийского

Новый министр образования и науки РФ Ольга ВАСИЛЬЕВА в День знаний примет участие в церемонии открытия новой школы во Владивостоке. Глава Минобрнауки прилетит во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который будет проходить 2-3 сентября на острове Русский.

В понедельник на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом Ольга Васильева подчеркнула важность единства образовательных программ по всей стране.

«Приведение в соответствие единого образовательного пространства. Должны быть углубленные курсы, как это было всегда. Чтобы не было такого, что в Калининграде мы начинаем учить это, а приезжая во Владивосток мы понимаем, что есть какие-то нестыковки», - заявила министр.

Ранее президент России Владимир ПУТИН согласился с предложением премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА назначить новым главой министерства образования и науки РФ сотрудницу администрации президента Ольгу Васильеву. Ранее занимавший этот пост Дмитрий ЛИВАНОВ станет спецпредставителем главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток