Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"

По словам Андрея Тарасенко, на крае "висит" кредит Сбербанка на 1,9 млрд рублей

Власти Приморья передадут в прокуратуру материалы по нарушениям, допущенным при строительстве двух пятизвездочных отелей Hyatt во Владивостоке, сообщил в отчете перед Законодательным Собранием региона врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.

«Я не хочу делать ошибки, которые были до меня. Сегодня надо понять, сколько было затрачено, кто виноват, что столько денег ушло, потому что фактически сегодня на строительно-монтажные работы ушла ровно половина. Где вторая половина - пока не можем понять. Есть много вопросов. Сейчас готовим материалы в прокуратуру. Думаю, там будут разбираться», - сказал г-н Тарасенко.

Он уточнил, что в настоящее врнемя бюджетные средства на достройку гостиниц не выделяются, решение о том, что делать с отелями, будет приниматься после завершения работы с документацией.

При этом, интерес к отелям есть со стороны иностранных инвесторов.

«Есть американцы, китайцы, японцы, которые готовы достроить и взять в управление эти гостиницы. Но в этом вопросе уже спешить не хочется, я не хочу делать ошибки, которые были сделаны до меня. Сегодня мне надо понять, что было затрачено, кто виноват, что столько денег ушло, потому что фактически сегодня на строительно-монтажные работы ушла ровна половина, остальная половина не можем понять, где она, как пропала. У нас сегодня есть кредит Сбербанка, который висит на крае, - 1,9 млрд рублей. Мы его сегодня с помощью удачной работы в игорной зоне, мы его погасим. Снимем все эти обременения с края, которые сегодня висят. И дальше вместе с вами будет принимать решения по этим проектам - либо мы дальше участвуем, с инвестором идем, либо мы просто реализовываем», - сказал глава региона.

Осенью прошлого года «Российский аукционный дом» (РАД) отменил аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt на мысе Бурный, назначенный на 9 ноября. Поручение об отмене торгов дал Андрей Тарасенко по итогам инспекционной поездки на стройку отеля. Вместо продажи решено достроить гостиницу.

«Мы сожалеем о принятом решении, - сказал гендиректор РАД Андрей СТЕПАНЕНКО. - В течение года над объектом велась активная работа - переговоры с потенциальными инвесторами, презентации и road show на международных выставках. На актив были потенциальные инвесторы, в том числе из азиатских стран. Актив дорогостоящий, этим объясняется длительность переговоров с ними».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы затянулись. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России.

По данным РАД, при строительстве отеля на мысе Бурный АО «Наш дом – Приморье» (оператор строительства двух пятизвездочных гостиниц во Владивостоке) был взят кредит в размере 1,9 млрд рублей у Сбербанка. Отель полностью достроен, завершаются работы по внутренней отделке помещений. В состав комплекса входит здание отеля площадью 36,4 тыс. кв. м (218 номеров) и SPA-комплекс площадью 10,2 тыс. кв. м. Покупатель также получит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.

Ранее озвучивалось, что предложение руководства края по гостинице на мысе Бурном предусматривает возможность полного выкупа объекта согласно проведенной оценке. В этом случае приобретатель сам достраивает гостиницу в соответствие с собственной концепцией.

Второй вариант - создание совместного акционерного общества с участием администрации Приморья в АО «Наш дом – Приморье». При этом контрольный пакет акций СП должен принадлежать региону. Второй вариант предлагается для обеих гостиниц.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток