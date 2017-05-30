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Один из крупнейших портов Приморья недобрал прибыли
На фоне снижения выручки и роста себестоимости
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» в I квартале 2017 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 31 млн рублей, что в 2,5 раза ниже, чем годом ранее. При этом выручка стивидора сократилась на 7% - до 631,18 млн рублей.
В начале года компания получила убыток от продаж в размере 26,259 млн рублей, тогда как годом ранее была получена прибыль в размере 118,141 млн рублей.
Отметим, что в «Владморрыбпорт» в 2016 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 1,2% по сравнению с 2015 годом, до 144,414 млн рублей. При этом перевалка выросла на треть, до более 3,3 млн тонн грузов
Досье «Золотого Рога»: ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» - универсальный перегрузочный комплекс, способный осуществлять операции с различными видами грузов и переработку рыбопродукции. Технические возможности позволяют обрабатывать до 5 млн тонн грузов в год, в том числе свыше 200 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Основным акционером является (51,9% уставного капитала, 52,14% обыкновенных акций) ООО «Геотэкс», единственным учредителем которого является дочь экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА Мария КАТУНИНА.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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