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"Билайн" во Владивостоке вывел на новый уровень сеть LTE-Advanced
На таких скоростях абоненты еще быстрее могут открывать интернет-страницы и загружать тяжелые HD-видео
«Билайн» увеличил во Владивостоке ширину полосы сети LTE с 10 до 15 MHz. Увеличение произошло в частотном диапазоне 1800 MHz. Расширенный частотный диапазон в совокупности с использованием режима LTE-Advanced, который был запущен ранее, увеличивает максимально возможную скорость мобильного интернета до 185 Мбит/с. На таких скоростях абоненты еще быстрее могут открывать интернет-страницы и загружать тяжелые HD-видео, играть в онлайн-игры и вести прямые трансляции без помех и задержек.
«Ширина полосы нашего частотного спектра в два раза больше, чем у конкурентов. Это дает нам возможность увеличить скорости мобильного интернета без потери качества в голосовых услугах. Только под сеть LTE мы выделили 15 MHz, что является уникальным решением на телеком-рынке в Приморском крае. Пользоваться интернетом в увеличенном диапазоне также комфортно, как вести автомобиль по более широкой дороге: пропускная способность увеличивается, клиенты получают возможность пользоваться еще более высокими скоростями, загружать данные в больших объемах и делать это еще быстрее», - сказал территориальный управляющий Приморского кластера ПАО «ВымпелКом» Александр ТЕПЛЯКОВ.
Пользоваться расширенной полосой можно в районах Центра, Первой речки, Эгершельда, Окатовой, улиц Нейбута, Баляева, проспекта Столетия. В пригороде увеличенные скорости мобильного интернета доступны на острове Русский, бухте Лазурной и других местах отдыха горожан. Поскольку сеть LTE в диапазоне 1800 MHz имеет широкую зону покрытия и высокое проникновение сигнала, увеличенными скоростями можно пользоваться и в помещениях. Кроме того, именно в этом диапазоне работает практически 90% всех мобильных устройств, поддерживающих сети 4G.
Расширение полосы до 15 MHz стало следующим шагом в работе по развитию сети во Владивостоке. В прошлом году «Билайн» запустил сеть с агрегацией частот LTE-Advanced. В результате максимальная скорость увеличилась в 2 раза, по сравнению с обычной сетью LTE. Это стало возможным после объединения частотных диапазонов LTE 1800 (Band3) и LTE 2600 (Band7). Кроме того, в прошлом году компания значительно увеличила емкость существующей сети 4G и 3G, а также внедрила в сетях 2G и 3G технологию HD-Voice, которая позволяет говорить по телефону с эффектом присутствия.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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