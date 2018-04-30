Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке

Представители общественности, образования и науки обсудили мобильность и благополучие российский семей

27 апреля 2018 года во Владивостоке состоялся круглый стол «Мобильность семьи и социальное благополучие: проблемы адаптации и возможности развития социокультурного потенциала», организатором которого выступили Школа искусств и гуманитарных наук ДВФУ и Филиал «Фонда Розы Люксембург» в Российской Федерации.

В работе круглого стола приняли участие представители вузовского и академического сообщества из Москвы, Махачкалы, Ульяновска, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока, а также специалисты-практики и руководители государственных и общественных организаций Приморского края.

Проблемное поле докладов и дискуссий было сосредоточено на самых разных аспектах жизнедеятельности современной российской семьи, в том числе и на масштабах семейной мобильности в дальневосточном регионе.

«За 25 лет численность населения Дальнего Востока сократилась почти на 2 млн человек. Это значит, что большая часть народа уехала отсюда. В основном уезжали молодые люди, молодые семьи, увозили детей. У нас осталось больше взрослого населения и людей старших возрастов. Понятно, что идет сокращение младших возрастов. Нет никаких объективных предпосылок для того, чтобы в ближайшие годы, во всяком случае до 2030 года, ситуация изменилась с точки зрения естественного прироста населения», - сказал директор Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Юрий АВДЕЕВ.

Представители общественных организаций, среди которых «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства», «ДВ консалтинговый центр «Партнер» отметили позитивные тенденции в развитии семьи и наличие достаточно больших возможностей в плане развития социокультурного потенциала.

Были затронуты вопросы социальной поддержки семьи в трудной жизненной ситуации.

«Набора льгот и социальных услуг, предусмотренных законодательством, не всегда бывает достаточно. Поэтому акцент в работе должен быть сделан именно на комплексный подход – это медицинская и правовая помощь, социальное сопровождение и другие меры», - отметила директор Краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» Наталья ПАНКОВА.

По словам представителя Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Оксаны ЛОСОВОЙ, в дополнение к имеющимся инициативам необходимо разрабатывать и внедрять во всех российских регионах различные программы поддержки социально стабильной семьи.

«В целом, была создана атмосфера, благоприятная для научного поиска и дискуссий. Различные точки зрения по проблемам семьи, мобильности и социального благополучия как раз и свидетельствуют об их актуальности как в теоретическом, так и в практическом плане», - отметила модератор круглого стола, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Анна ВИНОКУРОВА.

Участники круглого стола проявили заинтересованность в продолжении дальнейшего сотрудничества, в реализации совместных научно-исследовательских и практико-ориентированных проектов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток



