www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.27 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 72.83 р. 10 CNY: 97.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке

30 Апреля 2018, 18:21 | Владивосток

Представители общественности, образования и науки обсудили мобильность и благополучие российский семей 

27 апреля 2018 года во Владивостоке состоялся круглый стол «Мобильность семьи и социальное благополучие: проблемы адаптации и возможности развития социокультурного потенциала», организатором которого выступили Школа искусств и гуманитарных наук ДВФУ и Филиал «Фонда Розы Люксембург» в Российской Федерации.

В работе круглого стола приняли участие представители вузовского и академического сообщества из Москвы, Махачкалы, Ульяновска, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока, а также специалисты-практики и руководители государственных и общественных организаций Приморского края.

Проблемное поле докладов и дискуссий было сосредоточено на самых разных аспектах жизнедеятельности современной российской семьи, в том числе и на масштабах семейной мобильности в дальневосточном регионе.

«За 25 лет численность населения Дальнего Востока сократилась почти на 2 млн человек. Это значит, что большая часть народа уехала отсюда. В основном уезжали молодые люди, молодые семьи, увозили детей. У нас осталось больше взрослого населения и людей старших возрастов. Понятно, что идет сокращение младших возрастов. Нет никаких объективных предпосылок для того, чтобы в ближайшие годы, во всяком случае до 2030 года, ситуация изменилась с точки зрения естественного прироста населения», - сказал директор Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов, ведущий научный сотрудник ТИГ ДВО РАН Юрий АВДЕЕВ.

Представители общественных организаций, среди которых «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства», «ДВ консалтинговый центр «Партнер» отметили позитивные тенденции в развитии семьи и наличие достаточно больших возможностей в плане развития социокультурного потенциала.

Были затронуты вопросы социальной поддержки семьи в трудной жизненной ситуации.

«Набора льгот и социальных услуг, предусмотренных законодательством, не всегда бывает достаточно. Поэтому акцент в работе должен быть сделан именно на комплексный подход – это медицинская и правовая помощь, социальное сопровождение и другие меры», - отметила директор Краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» Наталья ПАНКОВА.

По словам представителя Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Оксаны ЛОСОВОЙ, в дополнение к имеющимся инициативам необходимо разрабатывать и внедрять во всех российских регионах различные программы поддержки социально стабильной семьи.  

«В целом, была создана атмосфера, благоприятная для научного поиска и дискуссий. Различные точки зрения по проблемам семьи, мобильности и социального благополучия как раз и свидетельствуют об их актуальности как в теоретическом, так и в практическом плане», - отметила модератор круглого стола, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Анна ВИНОКУРОВА.

Участники круглого стола проявили заинтересованность в продолжении дальнейшего сотрудничества, в реализации совместных научно-исследовательских и практико-ориентированных проектов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток


 
Автор:
Теги: Юрий Авдеев  ДВФУ  круглый стол 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru