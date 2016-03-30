"Уральские авиалинии" возобновили полеты из Владивостока в Петропавловск-Камчатский

Также на этом направлении регулярные рейсы выполняют авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и S7

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с началом действия летнего расписания возобновила полеты из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Рейсы выполняются два раза в неделю по вторникам и субботам на A320. В конце мая добавится третья частота - по четвергам, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Досье «Золотого Рога»: «Уральские авиалинии» входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из 35 авиалайнеров производства Airbus (девятнадцать А320, десять А321 и шесть А319).

На рейсы Владивосток - Петропавловск-Камчатский можно приобрести билеты в рамках программы субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Стоимость билета в Петропавловск-Камчатский из Владивостока от 6 тыс. рублей (количество мест по программе субсидирования ограничено).

Напомним, что в этом году перечень льготников расширен: граждане РФ в возрасте до 23 лет, граждане РФ-женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, граждане РФ – инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающих детей-инвалидов, инвалиды с детства II или III группы.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток