www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Экономика
Распечатать

У готовящегося к банкротству завода "Радиоприбор" появился новый руководитель

30 Марта 2016, 18:03 | Владивосток

Прежний гендиректор Михаил Харченко, находящийся под домашним арестом, написал заявление об увольнении

Находящийся под домашним арестом гендиректор ОАО «Радиоприбор» Михаил ХАРЧЕНКО подал заявление о досрочном прекращении полномочий. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», временно исполняющим обязанности гендиректора «Радиоприбора» совет директоров назначил Сергея САФОНОВА, он же включен в состав правления завода.

По решению совета директоров «Радиоприбора» Сергею Сафонову в срок до 8 апреля поручено представить предложения по организации выполнения контрактных обязательств в рамках государственного оборонного заказа и погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.

По данным «Золотого Рога», Сергей Сафонов лишится приставки «и.о.» уже на годовом собрании 5 мая.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Приморского края рассматривает заявление ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» (Владивосток) о признании «Радиоприбора» банкротом. К банкротству может присоединиться Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Новикомбанк, он же промышленный банк госкорпорации «Ростех».

Досье "Золотого Рога": ОАО «Радиоприбор» в соответствии с распоряжением правительства РФ от 20 августа 2009 года включено в перечень стратегических организаций. В настоящее время по 42,7963% акций ОАО «Радиоприбор» принадлежат Виктору и Людмиле БОРБОТ. 1 марта Первомайский районный суд Владивостока отправил под домашний арест директора ОАО «Радиоприбор» Михаила Харченко. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: п. 1 ч. 2 ст. 145 (невыплата зарплаты) и по п. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов). Краевая прокуратура уже сообщила о возбуждении уголовного дела по факту отчуждения ликвидных активов завода «Радиоприбор» по статье «злоупотребление полномочиями».

«Действия собственника «Радиоприбора», связанные с выводом из оборота финансовых средств предприятия, привели к ухудшению финансового состояния завода. Несвоевременное заключение контрактов по гособоронзаказу-2015 усугубило ситуацию, привело к задолженности порядка 3,5 млрд рублей на предприятии, что ведет к сокращению работников, срыву гособоронзаказа, перспективе банкротства предприятия», - отмечал ранее вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ.

Власти Приморья поспешили объявить, что заинтересованность в поглощении предприятия подтвердило ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова» (ДМЗ, входит в состав концерна «РТИ Системы»), в настоящее время выступающее заказчиком производства на «Радиоприборе» комплектующих изделий. Однако в ОАО «РТИ» (контролируется АФК «Система») опровергли информацию о том, что вопрос о вхождении в его состав приморского оборонного завода решен.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: банкротство  "радиоприбор" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru