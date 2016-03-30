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У готовящегося к банкротству завода "Радиоприбор" появился новый руководитель
Прежний гендиректор Михаил Харченко, находящийся под домашним арестом, написал заявление об увольнении
Находящийся под домашним арестом гендиректор ОАО «Радиоприбор» Михаил ХАРЧЕНКО подал заявление о досрочном прекращении полномочий. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», временно исполняющим обязанности гендиректора «Радиоприбора» совет директоров назначил Сергея САФОНОВА, он же включен в состав правления завода.
По решению совета директоров «Радиоприбора» Сергею Сафонову в срок до 8 апреля поручено представить предложения по организации выполнения контрактных обязательств в рамках государственного оборонного заказа и погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.
По данным «Золотого Рога», Сергей Сафонов лишится приставки «и.о.» уже на годовом собрании 5 мая.
Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Приморского края рассматривает заявление ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» (Владивосток) о признании «Радиоприбора» банкротом. К банкротству может присоединиться Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Новикомбанк, он же промышленный банк госкорпорации «Ростех».
Досье "Золотого Рога": ОАО «Радиоприбор» в соответствии с распоряжением правительства РФ от 20 августа 2009 года включено в перечень стратегических организаций. В настоящее время по 42,7963% акций ОАО «Радиоприбор» принадлежат Виктору и Людмиле БОРБОТ. 1 марта Первомайский районный суд Владивостока отправил под домашний арест директора ОАО «Радиоприбор» Михаила Харченко. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: п. 1 ч. 2 ст. 145 (невыплата зарплаты) и по п. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов). Краевая прокуратура уже сообщила о возбуждении уголовного дела по факту отчуждения ликвидных активов завода «Радиоприбор» по статье «злоупотребление полномочиями».
«Действия собственника «Радиоприбора», связанные с выводом из оборота финансовых средств предприятия, привели к ухудшению финансового состояния завода. Несвоевременное заключение контрактов по гособоронзаказу-2015 усугубило ситуацию, привело к задолженности порядка 3,5 млрд рублей на предприятии, что ведет к сокращению работников, срыву гособоронзаказа, перспективе банкротства предприятия», - отмечал ранее вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ.
Власти Приморья поспешили объявить, что заинтересованность в поглощении предприятия подтвердило ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова» (ДМЗ, входит в состав концерна «РТИ Системы»), в настоящее время выступающее заказчиком производства на «Радиоприборе» комплектующих изделий. Однако в ОАО «РТИ» (контролируется АФК «Система») опровергли информацию о том, что вопрос о вхождении в его состав приморского оборонного завода решен.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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