Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чиновников из Хабаровска во Владивостоке не ждут
Около 75% работников полпредства в ДФО будет уволено при переезде в новую столицу Дальнего Востока
Большая часть персонала полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) останется в Хабаровске при переезде ведомства в новый административный центр округа - Владивосток.
«Поедет не больше 25% работающих в представительстве президента, то есть 75% не поедут. Мы будем набирать их здесь, потому что было бы невежливо и неуважительно по отношению к Владивостоку, переехать сюда тем же самым составом. Такая ротация на государственной службе помогает профилактировать аффилированность, коррупцию, и вообще, новые люди с новыми идеями - это хорошо. Мы такие же предложения дадим нашим коллегам, но командовать мы здесь не будем, пусть сами определяются, какое количество оставить, какое перевести», - цитирует г-на Трутнева ТАСС.
Ожидается, в качестве нового места работы полпредства в первое время будут использоваться помещения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
«Скорее всего, будет использована часть административных зданий ДВФУ. Она небольшая, там площадь 2,8 тыс. метров, это чисто административные корпуса, мы ни в коем случае не затронем учебный процесс и аудитории. И это временно. Мы определимся с основным местом пребывания и сделаем это в спокойном режиме. Университет чуть-чуть готов потесниться, мы найдем, чем университету помочь, и въедем в самые кратчайшие сроки», - сообщил вице-премьер.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Чиновников из Хабаровска во Владивостоке не ждут
- "Хаятты" опять никому не нужны
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- Приморские власти получили нагоняй за недоработки Миклушевского
- "Аэрофлот" увеличил время работы офисов из-за очередей за льготными билетами
- Еще одна авиакомпания начала продавать дешевые билеты из Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже
- Путину очень понравилось место культурно-образовательного комплекса во Владивостоке
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
Новости раздела
- Чиновников из Хабаровска во Владивостоке не ждут
- "Хаятты" опять никому не нужны
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- Приморские власти получили нагоняй за недоработки Миклушевского
- "Аэрофлот" увеличил время работы офисов из-за очередей за льготными билетами
- Еще одна авиакомпания начала продавать дешевые билеты из Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Дешевые авиабилеты в Москву уже в продаже
- Путину очень понравилось место культурно-образовательного комплекса во Владивостоке
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке огромное недостроенное здание признано крайне опасным
- Бывшим дальневосточным губернаторам нашли "теплые местечки"
- Приморцы ринулись скупать машины в Японии
- Миллионер из Владивостока рассказал правду о конкурсе "Лидеры России"
- До взлета доллара остались считанные дни
- Криминальные авторитеты уже проводят уроки в приморских школах
- Сбербанк убрал возможность перевода денег по номеру телефона на эти карты
- На предприятии нового резидента ТОР "Камчатка" будет создано более 450 рабочих мест
- В Приморье задолженность по зарплате выросла до 357,6 млн рублей
- В Хабаровске открыт Азиатско-Тихоокеанский инвестиционный клуб