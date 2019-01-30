Чиновников из Хабаровска во Владивостоке не ждут

Около 75% работников полпредства в ДФО будет уволено при переезде в новую столицу Дальнего Востока

Большая часть персонала полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) останется в Хабаровске при переезде ведомства в новый административный центр округа - Владивосток.

«Поедет не больше 25% работающих в представительстве президента, то есть 75% не поедут. Мы будем набирать их здесь, потому что было бы невежливо и неуважительно по отношению к Владивостоку, переехать сюда тем же самым составом. Такая ротация на государственной службе помогает профилактировать аффилированность, коррупцию, и вообще, новые люди с новыми идеями - это хорошо. Мы такие же предложения дадим нашим коллегам, но командовать мы здесь не будем, пусть сами определяются, какое количество оставить, какое перевести», - цитирует г-на Трутнева ТАСС.

Ожидается, в качестве нового места работы полпредства в первое время будут использоваться помещения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«Скорее всего, будет использована часть административных зданий ДВФУ. Она небольшая, там площадь 2,8 тыс. метров, это чисто административные корпуса, мы ни в коем случае не затронем учебный процесс и аудитории. И это временно. Мы определимся с основным местом пребывания и сделаем это в спокойном режиме. Университет чуть-чуть готов потесниться, мы найдем, чем университету помочь, и въедем в самые кратчайшие сроки», - сообщил вице-премьер.