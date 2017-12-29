Билеты на рейсы "Аэрофлота" из Владивостока в Москву подорожали

Желающим сэкономить предлагают пересесть на рейсы авиакомпании «Россия»

«Аэрофлот» поднял стоимость билетов линейки «плоских тарифов» на перелеты в города Дальнего Востока.

Ранее глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий САВЕЛЬЕВ на встрече с главой государства Владимиром ПУТИНЫМ предложил сделать часть тарифов дочерней авиакомпании «Россия» «плоскими», взяв за пример подобную схему материнской компании. Крупнейшая авиакомпания страны в 2017 году перевезла по «плоским тарифам» 1,5 млн пассажиров. Большой популярность пользуется направление Владивосток-Москва.

«Что касается «плоских тарифов», на самом деле эти тарифы пользуются большой популярностью. Мы летаем (по «плоским» тарифам – «ЗР») в пять городов Дальнего Востока, в Калининград и Симферополь. Нашим людям, россиянам, очень нравится. Учитывая, что люди обижаются, что «плоские» тарифы быстро заканчиваются, мы хотим выйти с предложением, если вы поддержите, нашу авиакомпанию «Россия» также перевести на «плоский» тариф в следующем году. Это примерно 75% дополнительных кресел, 900 тыс. кресел в эквиваленте мы выставим на рынок», - обратился глава «Аэрофлота» к президенту.

Г-н Савельев уточнил, что в случае принятие положительного решения появится «небольшая разница» в ценах.

«Учитывая, что «Аэрофлот» работает в премиальном сегменте, мы на Дальний Восток тариф поднимем с 22 тыс. туда и обратно до 25 тысяч. А авиакомпания «Россия» начнет летать по нашему сегодняшнему «плоскому тарифу» в 22 тыс. рублей туда и обратно», - сказал Савельев.

Владимир Путин поддержал это предложение: «Хорошо. Давайте».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Программа «плоских» тарифов была введена «Аэрофлотом» с 2015 года, в том числе, для обеспечения транспортной доступности удаленных и стратегически важных регионов страны. Эти тарифы распространяются только на пассажирские перевозки эконом-классом.

В 2018 году линейка плоских тарифов будет действовать в классе эконом на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Симферополем, Калининградом, а также на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и городами Дальнего Востока

Величина «плоских тарифов» на полеты в одну сторону и туда-обратно составит на рейсах «Аэрофлота» по направлению Москва - Владивосток, Москва - Хабаровск, Москва - Южно-Сахалинск, Москва - Магадан, Москва - Петропавловск-Камчатский – 15 тыс. рублей и 25 тыс. рублей соответственно.

На рейсах авиакомпании «Россия» стоимость перелета в одну сторону и туда-обратно по маршрутам Москва - Владивосток, Москва - Хабаровск, Москва - Южно-Сахалинск, Москва - Петропавловск-Камчатский, Москва - Магадан составит 13,2 тыс. рублей и 22 тыс. рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта ПАО "Аэфролот"