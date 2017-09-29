Крупнейшее казино России вместо шотландца возглавил грек

На планах Melco в Приморье это не скажется

Нового директором развлекательного комплекса Tigre de Cristal назначен 46-летний Стилианос ТСИФЕТАКИС, до этого занимавший должность вице-президента Tigre de Cristal. В свою очередь 46-летний шотландец Крейг БАЛЛАНТАЙН, запускавший первое казино игорной зоны «Приморье» (на фото), возглавит новый развлекательный комплекс с казино на Кипре.

«Я принял приглашение господина Лоуренса ХО (председатель правления и основной владелец корпорации Melco – Прим. «ЗР»), чтобы заняться развитием интегрированного курорта на Кипре. Этот рынок я знаю очень хорошо, у меня большой опыт работы там. Принимая это все во внимание, ко мне обратились с предложением возглавить новый проект по развитию развлекательного комплекса с казино», - пояснил г-н Баллантайн.

Он пояснил, что смена руководства в компании никоим образом не скажется на планах строительства второй очереди Tigre de Cristal.

Досье «ЗР»

Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Компания G1 Entertainment в октябре 2015 года ввела в работу свой первый объект - крупнейшее в России казино Tigre de Cristal. До 2019 года G1 Entertainment, основными инвесторами которой являются гонконгские Melco Entertainment и Summit Ascent Holding, планирует вложить еще 500 млн рублей в реализацию своего второго развлекательного объекта. Новый проект будет реализован при участии южнокорейской Kangwon Land, владельца игорной зоны в Республике Корея.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток