www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.02 р. 100 JPY: 51.61 р.
EUR: 68.45 р. 10 CNY: 87.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Крупнейшее казино России вместо шотландца возглавил грек

29 Сентября 2017, 13:47 | Владивосток

На планах Melco в Приморье это не скажется

Нового директором развлекательного комплекса Tigre de Cristal назначен 46-летний Стилианос ТСИФЕТАКИС, до этого занимавший должность вице-президента Tigre de Cristal. В свою очередь 46-летний шотландец Крейг БАЛЛАНТАЙН, запускавший первое казино игорной зоны «Приморье» (на фото), возглавит новый развлекательный комплекс с казино на Кипре.

«Я принял приглашение господина Лоуренса ХО (председатель правления и основной владелец корпорации Melco – Прим. «ЗР»), чтобы заняться развитием интегрированного курорта на Кипре. Этот рынок я знаю очень хорошо, у меня большой опыт работы там. Принимая это все во внимание, ко мне обратились с предложением возглавить новый проект по развитию развлекательного комплекса с казино», - пояснил г-н Баллантайн.

Он пояснил, что смена руководства в компании никоим образом не скажется на планах строительства второй очереди Tigre de Cristal.

Досье «ЗР»

Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Компания G1 Entertainment в октябре 2015 года ввела в работу свой первый объект - крупнейшее в России казино Tigre de Cristal. До 2019 года G1 Entertainment, основными инвесторами которой являются гонконгские Melco Entertainment и Summit Ascent Holding, планирует вложить еще 500 млн рублей в реализацию своего второго развлекательного объекта. Новый проект будет реализован при участии южнокорейской Kangwon Land, владельца игорной зоны в Республике Корея.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: казино  руководство  игорная зона 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru