В Азии смеются – торги по отелю Hyatt во Владивостоке перенесены на 9 ноября

И вряд ли это последняя дата

Назначена дата нового аукцион по продаже отеля «Хаятт Владивосток Бурный» на мысе Бурный во Владивостоке – вместо 28 сентября торги перенесены на 9 ноября. И не факт, что это последняя точка отсечения.

Торги будут проходить по уже озвученной схеме «голландского» аукциона (с понижением стартовой цены). Цена при этом не может опуститься со стартовых 4 млрд 153,240 млн рублей ниже 2 млрд 907,268 млн рублей (70% первоначальной стоимости).

Генеральный директор РАД Андрей СТЕПАНЕНКО поспешил заявить, что интерес к объекту (отель на мысе Бурном уже обозначен как «бывший Hyatt») есть.

«Мы ведем переговоры с несколькими гостиничными операторами, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, времени, отведенного на принятие решения о покупке, объективно недостаточно для изучения такого крупного и дорогостоящего объекта. По нашему опыту, срок экспозиции такого имущества должен составлять не менее полугода. Это минимальный срок, необходимый крупным компаниям для проведения корпоративных процедур, предшествующих началу новых проектов. Мы продлеваем сроки продажи и уверены, что в скором будущем объект получит достойного инвестора и будет реализован по максимально возможной цене в интересах развития туристической инфраструктуры Приморского края», - сказал глава РАД.

По данным РАД, многофункциональный гостиничный комплекс на мысе Бурном полностью достроен, завершаются работы по внутренней отделке помещений. В состав комплекса входят здание отеля площадью 36,4 тыс. кв. м (218 номеров) и здание спа-комплекса площадью 10,2 тыс. кв. м. Вместе с гостиничным комплексом покупатель получит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.

Досье «Золотого Рога»: В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить, а вторую - продать. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» было заморожено в 2014 году. На сегодняшний день в текущем режиме осуществляются только техническое обслуживание зданий и их охрана. 30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве отеля Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ 5 октября 2012 года).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток