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Москвичи хотят построить во Владивостоке Дальневосточный агрологистический хаб
На мысе Назимова разместится крупнейший в регионе холодильно-складской комплекс
АО «Славтранс-Сервис» (Московская область) презентует на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) проект создания Дальневосточного агрологистического хаба на мысе Назимова во Владивостоке Приморском крае. Первый этап реализации проекта запланирован на 2018-2019 годы.
Инвестиции в проект оцениваются в более 10 млрд рублей.
Предполагается, что в него войдут крупнейший на Дальнем Востоке холодильно-складской комплекс мощностью около 70 тыс. тонн и контейнерный терминал с выходом к портовой и железнодорожной инфраструктуре.
Досье «Золотого Рога»: АО «Славтранс-Сервис» зарегистрировано в 2001 году в пос. Селятино Московской области, является ведущей компанией Московского региона, оказывающей услуги в сфере транспортно-складской логистики. Уставный капитал АО составляет 12,2 млн рублей, 52% уссавного капитала принадлежит ООО «Десна-Холдинг». В настоящее время компания реализует инвестиционный проект по созданию агрологистического комплекса по хранению, переработке и логистическому сопровождению сельскохозяйственной продукции в Наро-Фоминском районе Московской области.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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