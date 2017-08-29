На острове Русский появилась зарядка для электроавтомобилей

Ее запуск может состояться в первый день Восточного экономического форума

ПАО «Россети» планирует 6 сентября провести на острове Русский во Владивостоке запуск первых на Дальнем Востоке зарядных станций для электромобилей.

Зарядные станции установлены на территории кампуса Дальневосточного федерального округа, где 6-7 сентября будет проходить III Восточный экономический форум (ВЭФ).

Досье «Золотого Рога»: ПАО «Россети» - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88% в капитале компании через Росимущество. В свою очередь «Россети» владеют 80,13% акций ПАО «ФСК ЕЭС», которое владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ.

Напомним, что ООО «Прометей» (совместное предприятие российской компании «Технохолдинг Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.) планирует инвестировать 48 млн рублей в первый этап строительства в Приморском крае завода по производству электромобилей. К строительству завода инвестор планирует приступить весной 2018 года. Проект будет реализован в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», резидентом которого ООО «Прометей» стало в июле.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток