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Бывшему главному тренеру "Спартака-Приморье" придется отсидеть два года

29 Июля 2016, 18:01 | Владивосток

Суд признал Эдуарда Сандлера виновным по ч.4 ст.159.2 УК РФ

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего главного тренера баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» (Владивосток) Эдуарда САНДЛЕРА за мошенничество к двум годам лишения свободы

Судом установил, что Эдуард Сандлер, будучи генеральным директором ООО «СпортМаркетингГрупп», заключил с баскетбольным клубом «Спартак-Приморье» договор на оказание платных услуг для баскетбольных команд, в частности перевозку, проживание спортсменов, аренду баскетбольной площадки и другие.

В 2013-2014 годах совместно со второй фигуранткой дела (бухгалтером – Прим. «ЗР»), уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Эдуард Сандлер организовал предоставление в департамент физической культуры и спорта Приморского края заведомо подложных документов, содержащих недостоверные сведения о якобы понесенных спортивным клубом расходах.

В дальнейшем на основании этих документов из краевого бюджета было перечислено более 6 млн рублей, которыми фигуранты дела распорядились по своему усмотрению.

Эдуард Сандлер признан виновным по ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении субсидий, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере).

Досье «Золотого Рога»: Cандлер Эдуард Михайлович Сандлер родился 21 октября 1981 года во Владивостоке.  В 2006 году окончил ВГУЭС по специальности «Юриспруденция». В 2007 году основал ООО «СпортМаркетингГрупп». Тренерский дебют Эдуарда Сандлера состоялся в 2014 году в финале чемпионата России по стритболу, в котором возглавляемая им команда ПСРЗ стала чемпионом России. В роли главного тренера «Спартака-Приморье» Сандлер привел красно-белых к «бронзе» Кубка России и «серебру» Суперлиги. В августе 2015 года Сандлер заявил о невозможности работы в «Спартаке-Приморье» и перебрался на Сахалин, где возглавил созданный спортивный клуб «Сахалин». Созданная с нуля баскетбольная команда в первый же сезон выиграла Суперлигу.

Официальный комментарий директора ПСК "Сахалин" Павла ГУБЕНКО:

- Должность президента клуба является номинальной и представительской. За работу клуба и функционирование всех подразделений отвечает директор. В данный момент ПСК "Сахалин" работает в штатном режиме. Хоккейная команда клуба завершает учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона в Азиатской лиге. Волейбольная команда в начале августа начинает подготовку к сезону в Суперлиге. Баскетбольная команда практически сформирована и готовится к учебно-тренировочным сборам.

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье».

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Теги: эдуард сандлер  баскетбол  суд 



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