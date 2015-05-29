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У первого Восточного экономического форума будет шесть тематических направлений

29 Мая 2015, 11:06 | Владивосток

Форум уделит особое внимание тонкостям ведения бизнеса на Дальнем Востоке

Программа первого Восточного экономического форума содержит шесть тематических направлений, особое внимание будет уделено инвестированию и особенностям ведения бизнеса в рамках формируемых территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и в свободном порту Владивосток, сообщил заместитель главы Минвостокразвития Максим ШЕРЕЙКИН в рамках конференции "Инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке".

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, в настоящее время идет формирование основного пула проектов для презентации на форуме.

Организаторы открыты к рассмотрению всех проектов и могут дополнять программу.

Вместе с тем будут презентованы только те проекты, которые находятся в высокой степени готовности к практической реализации.

"Приглашенные эксперты помогут нам отобрать проекты с точки зрения качества подачи информации и их привлекательности для потенциальных инвесторов. Для этого инициатор проекта должен предоставить точные сведения, которые необходимы инвесторам для принятия решений об участии в проекте. Нам нужны не фантазии, не предложения, а четкий бизнес-план. Мы нацелены на то, чтобы как можно больше инвесторов пришли в Дальний Восток и как можно больше проектов получили свое развитие", - сказал Максим Шерейкин.

Первое направление связано с презентацией инвестиционных проектов.

"Это самый важный трек. Мы хотим собрать квалифицированных экспертов и значимых инвесторов по отдельным экономическим сегментам", - отметил замминистра.

Предполагается, что сессии будут проходить в формате 15-минутных презентаций в закрытом режиме. Обсуждение инвестпроектов пройдет без прессы, потому что многие сведения относятся к сфере коммерческой тайны.

Второе направление направлено на формирование максимально прозрачной среды для инвесторов. Обсуждения будут сегментированы по ключевым для дальневосточных регионов отраслям экономики. Третий блок сосредоточен на условиях инвестирования в макрорегион. Четвертое направление будет рассчитано на российскую бизнес-аудиторию.

Иностранные и отечественные предприниматели поделятся своим опытом и расскажут об особенностях рынков различных стран.

"Рынок Центральной России объективно находится в десять раз дальше, чем наши соседи. Мы хотим рассказать об экономических тенденциях стран Азиатско-Тихоокеанского региона: какие возможности они дают и какие угрозы существуют", - сказал замглавы Минвостокразвития.

Пятое направление предполагает разделение по странам. По словам замминистра, планируются специальные страховые сессии. Будут отдельные мероприятия для предпринимателей из Японии, Китая, Южной Кореи и других партнеров.

Шестой блок связан с дипломатическим аспектом. В Минвостокразвития рассчитывают, что в форуме примут участие фигуры самого высокого политического уровня.

Официальная рассылка приглашений начнется в ближайшее время.

Первый форум Восточный экономический форум должен пройти 3-5 сентября 2015 года во Владивостоке. Мероприятие пройдет на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: минвостокразвития  форум  Путин 



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