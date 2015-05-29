У первого Восточного экономического форума будет шесть тематических направлений

Форум уделит особое внимание тонкостям ведения бизнеса на Дальнем Востоке

Программа первого Восточного экономического форума содержит шесть тематических направлений, особое внимание будет уделено инвестированию и особенностям ведения бизнеса в рамках формируемых территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и в свободном порту Владивосток, сообщил заместитель главы Минвостокразвития Максим ШЕРЕЙКИН в рамках конференции "Инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке".

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, в настоящее время идет формирование основного пула проектов для презентации на форуме.

Организаторы открыты к рассмотрению всех проектов и могут дополнять программу.

Вместе с тем будут презентованы только те проекты, которые находятся в высокой степени готовности к практической реализации.

"Приглашенные эксперты помогут нам отобрать проекты с точки зрения качества подачи информации и их привлекательности для потенциальных инвесторов. Для этого инициатор проекта должен предоставить точные сведения, которые необходимы инвесторам для принятия решений об участии в проекте. Нам нужны не фантазии, не предложения, а четкий бизнес-план. Мы нацелены на то, чтобы как можно больше инвесторов пришли в Дальний Восток и как можно больше проектов получили свое развитие", - сказал Максим Шерейкин.

Первое направление связано с презентацией инвестиционных проектов.

"Это самый важный трек. Мы хотим собрать квалифицированных экспертов и значимых инвесторов по отдельным экономическим сегментам", - отметил замминистра.

Предполагается, что сессии будут проходить в формате 15-минутных презентаций в закрытом режиме. Обсуждение инвестпроектов пройдет без прессы, потому что многие сведения относятся к сфере коммерческой тайны.

Второе направление направлено на формирование максимально прозрачной среды для инвесторов. Обсуждения будут сегментированы по ключевым для дальневосточных регионов отраслям экономики. Третий блок сосредоточен на условиях инвестирования в макрорегион. Четвертое направление будет рассчитано на российскую бизнес-аудиторию.

Иностранные и отечественные предприниматели поделятся своим опытом и расскажут об особенностях рынков различных стран.

"Рынок Центральной России объективно находится в десять раз дальше, чем наши соседи. Мы хотим рассказать об экономических тенденциях стран Азиатско-Тихоокеанского региона: какие возможности они дают и какие угрозы существуют", - сказал замглавы Минвостокразвития.

Пятое направление предполагает разделение по странам. По словам замминистра, планируются специальные страховые сессии. Будут отдельные мероприятия для предпринимателей из Японии, Китая, Южной Кореи и других партнеров.

Шестой блок связан с дипломатическим аспектом. В Минвостокразвития рассчитывают, что в форуме примут участие фигуры самого высокого политического уровня.

Официальная рассылка приглашений начнется в ближайшее время.

Первый форум Восточный экономический форум должен пройти 3-5 сентября 2015 года во Владивостоке. Мероприятие пройдет на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток