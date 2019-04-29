Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами

Новинки разливаются на заводе Скит вблизи Шмаковских курортов

Slavda Group, лидер Дальнего Востока по производству минеральной воды, выпустила газированные напитки со вкусами «Гуава - Цветы яблони» и «Лесные ягоды -Лотос». Новинки пополнили линейку любимых дальневосточниками напитков «Монастырские».

Новинки разливаются на заводе Скит вблизи Шмаковских курортов. Они изготавливаются на основе природной минеральной воды и выпускаются в объемах 0,5 л. и 1,5 л.

Покупателей ждут яркие летние вкусы с новым цветочным акцентом, отлчно утоляющие жажду в жару. В напитке «Гуава – Цветы яблони» сочетается экзотика спелой сладкой гуавы с кислинкой и аромат нежных цветов яблони. «Лесные ягоды - Лотос» имеет превосходный вкус спелых ягод с легким цветочным послевкусием.

«Новые напитки рассчитаны на широкую аудиторию. В этом году «цветочный тренд» обретает новые грани. Цветы помогают разнообразить аромат и вкус продуктов. В основе - классический состав, который дополняет нежность цветов», - отмечает коммерческий директор Slavda Group Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.