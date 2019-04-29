www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.69 р. 100 JPY: 57.89 р.
EUR: 72.2 р. 10 CNY: 96.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Группа компаний "Славда" выпустила серию напитков с необычными вкусами

29 Апреля 2019, 15:07 | Владивосток

Новинки разливаются на заводе Скит вблизи Шмаковских курортов

Slavda Group, лидер Дальнего Востока по производству минеральной воды, выпустила газированные напитки со вкусами «Гуава - Цветы яблони» и «Лесные ягоды -Лотос». Новинки пополнили линейку любимых дальневосточниками напитков «Монастырские».

Новинки разливаются на заводе Скит вблизи Шмаковских курортов. Они изготавливаются на основе природной минеральной воды и выпускаются в объемах 0,5 л. и 1,5 л.

Покупателей ждут яркие летние вкусы с новым цветочным акцентом, отлчно утоляющие жажду в жару. В напитке «Гуава – Цветы яблони» сочетается экзотика спелой сладкой гуавы с кислинкой и аромат нежных цветов яблони. «Лесные ягоды - Лотос» имеет превосходный вкус спелых ягод с легким цветочным послевкусием.

«Новые напитки рассчитаны на широкую аудиторию. В этом году «цветочный тренд» обретает новые грани. Цветы помогают разнообразить аромат и вкус продуктов. В основе - классический состав, который дополняет нежность цветов», - отмечает коммерческий директор Slavda Group Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: завод  курорты  slavda  напитки  минеральная вода  шмаковка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru