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Трутнев разъяснил, почему стоило продать "Хаятты" даже по смешной цене
Продажа недостроенных отелей во Владивостоке за 3,7 млрд рублей был единственным выходом из сложившейся ситуации
Продажа, а не достройка двух 5-звездочных отелей (начинали строиться под брендом Hyatt) во Владивостоке в сложившейся ситуации с затягиванием сроков строительства был единственным выходом, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в понедельник после совещания, посвященного реализации крупных проектов в регионе.
«Строить гостиницы и заводы необходимо за счет инвесторов, потому что они лучше понимают целеполагание и рачительно относятся к собственным средствам. Бюджетные средства не предназначены для строительства коммерческих объектов. У них другое предназначение. То, что продали с большой разницей в цене - плохо, но это единственный правильный выход, продать было необходимо», - сказал г-н Трутнев.
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (Иркутск, контролируется структурами Олега ДЕРИПАСКИ) заплатило за оба объекта смешные 3,7 млрд рублей. При этом собственно бюджету Приморского края, из которого финансировался мега-проект, достанется лишь незначительная часть от этой суммы. Все дело в том, что порядка 2,2 млрд рублей уйдут на погашение кредитных обязательств перед Сбербанком плюс процентов по ним.
Объекты выставлялись на аукцион с понижением цены 15 апреля на площадке «Российского аукционного дома» (РАД) повторно (запланированные на январь этого года торги не состоялись из-за отсутствия заявок).
В качестве одного из лотов фигурировал многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном. Вместе с гостиничным комплексом покупателю переходит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота равнялась 4,9 млрд рублей, минимальная цена - 2,1 млрд рублей.
Другим лотом являлся многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог. В состав лота вошли здание площадью 6,1 тыс. кв. м (степень готовности - 60%) и земельный участок площадью 1,5 га. Начальная цена этого лота составляла 5,5 млрд рублей, минимальная цена - 1,6 млрд рублей.
Оба объекта были приобретены по минимальной цене: 2,1 млрд рублей и 1,6 млрд рублей соответственно.
Досье газеты «Золотой Рог»: Строительство двух гостиниц было начато в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году во Владивостоке. В конце ноября 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже недостроенных с 2010 года гостиниц, содержание которых ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Евгении ПРИЙМАК
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Интересно, за огромные убытки , понесенные бюджетом РФ, нет ответственного человека. Нет выводов, нет "поощрений". Ведь волне конкретные люди говорили о необходимости строить эти "нужные" объекты.