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На острове Русском появится громадный торгово-развлекательный центр

29 Марта 2019, 18:10 | Владивосток

Он будет конкурировать с комплексами «Калина Молл» и «Седанка Сити»

АО «Крокус интернэшнл» (входит в Crocus Group Араса Агаларова) инвестирует 1,6 млрд рублей собственных средств в строительство торгово-развлекательного комплекса (ТРК) на острове Русский во Владивостоке. Проект будет реализовывать компания «Полина». Ранее «Крокус интернэшнл» построил на острове кампус Дальневосточного федерального университета.

К концу 2021 года на острове будет построен двухэтажный комплекс с ресторанами, торговыми площадями и многозальным кинотеатром. Площадь ТРК составит 11 тыс. кв. метров, из них треть займет единая гостевая зона с ресторанами на 1,3 тыс. посадочных мест.

Остальные площади перейдут в аренду под торговые галереи, многозальный кинотеатр, зал бракосочетаний, открытые террасы и офисные помещения.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Виктора КУДИНОВА.

Автор:
Теги: ДВФУ  остров русский  проект  "Крокус Интернэшнл"  торговля  "Калина Молл" 



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