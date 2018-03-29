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Бывший топ-менеджер ДВМП возглавит Промсвязьбанк
Сын экс-премьера построил карьеру в пароходстве в 26 лет
Бывший заместитель генерального директора «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП) Петр ФРАДКОВ, а ныне глава Российского экспортного центра в апреле возглавит Промсвязьбанк, который был выбран опорным для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам
Сын бывшего директора Службы внешней разведки и экс-председателя правительства РФ Михаила ФРАДКОВА работал в ДВМП в 2004-2005 гг. практически не появляясь во Владивостоке. На момент появления в ДВМП ему было всего лишь 26 лет.
Источники отмечали, что Фрадков-младший чем-то приглянулся тогдашнему владельцу пароходства Сергею ГЕНЕРАЛОВУ. И он специально под сына премьера создал в ДВМП новую должность - заместитель гендиректора по новым проектам. Возглавлял пароходство в те времена Евгений АМБРОСОВ.
В настоящее время ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) контролируется группой «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
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