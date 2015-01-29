Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трутнев требует ускорить работу по созданию ТОР на острове Русский во Владивостоке
Вице-премьер приказал ежемесячно докладывать на эту тему
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в четверг в ходе совещания во Владивостоке потребовал ускорить работу по созданию территории опережающего развития (ТОР) на острове Русский.
"По Русскому предстоит большая работа, но если ее проводить таким образом, мы никуда не придем. Чтобы у меня раз в месяц доклад был на эту тему", - сказал полпред.
Вице-премьер пояснил, что работы по созданию ТОР на Русском предостаточно, и потребовал ее активизировать.
Ранее он сообщал, что ТОР на острове Русский будет научно-образовательного направления.
В настоящее время в рамках ТОР готовы план зонирования территории и программа работы с образовательными и научными организациями.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- У бывшего игрока владивостокского "Адмирала" обнаружено онкологическое заболевание
- Путин одобрил создание офшора на острове Русском
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- Глава Приморья не хочет спешить с "Хаяттами"
- Круглый стол по проблемам семьи прошел во Владивостоке
- Владивосток никто не собирается закрывать
- "Восточный Порт" проверил готовность к большим объемам
- В Корею можно слетать задешево
Новости раздела
- Председатель КНР Си Цзиньпин скоро приедет во Владивосток
- У бывшего игрока владивостокского "Адмирала" обнаружено онкологическое заболевание
- Дешевые авиабилеты появились в продаже всего на десять дней
- Лидеры корейских государств проигнорируют форум с участием президента России
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Путин одобрил создание офшора на острове Русском
- Из Владивостока теперь можно улететь еще в один город Китая
- Иностранцам разрешили въезд по электронным визам через аэропорты всех регионов Дальнего Востока
- Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Граница на чиновничьем замке
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью