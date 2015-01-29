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Трутнев требует ускорить работу по созданию ТОР на острове Русский во Владивостоке

29 Января 2015, 18:56 | Владивосток

Вице-премьер приказал ежемесячно докладывать на эту тему

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в четверг в ходе совещания во Владивостоке потребовал ускорить работу по созданию территории опережающего развития (ТОР) на острове Русский.

"По Русскому предстоит большая работа, но если ее проводить таким образом, мы никуда не придем. Чтобы у меня раз в месяц доклад был на эту тему", - сказал полпред.

Вице-премьер пояснил, что работы по созданию ТОР на Русском предостаточно, и потребовал ее активизировать.

Ранее он сообщал, что ТОР на острове Русский будет научно-образовательного направления.

В настоящее время в рамках ТОР готовы план зонирования территории и программа работы с образовательными и научными организациями.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: остров русский  Трутнев  тор 



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