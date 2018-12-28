www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.88 р. 100 JPY: 62.09 р.
EUR: 78.39 р. 10 CNY: 10.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Первый краболов нового типа поступит в Приморье в третьем квартале 2019 года

28 Декабря 2018, 09:50 | Владивосток

Заказчиком судна выступает компания из Владивостока

«Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) спустил на воду головное судно для добычи краба проекта 03070 «Русь» для ООО «Антей» (Владивосток). Завершение строительства и передача краболова заказчику намечены на третий квартал 2019 года.

Крестной мамой судна «Русь» стала Ирина МИХНОВА.

Длина судна проекта 03070 - 50 метров, водоизмещение - около 1,835 тыс. тонн, дедвейт - около 585 тонн, скорость - до 12 узлов, экипаж - до 30 человек

Судно будет эксплуатироваться в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Контракт на строительство краболова между «Пеллой» и «Антеем» был заключен в июне 2017 года, закладка состоялась в марте текущего года.

Краболов будет оборудован конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещенных в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) с охлажденной забортной водой.

Альфа-банк, обеспечивающий софинансирование строительства судна, в рамках контракта предоставит «Антею» до 70% средств.

В дальнейшем группа компаний «Антей» планирует заказать более десяти судов, не исключено, что заказы могут быть размещены также на «Пелле».

ГК «Антей» реализует параллельно несколько проектов. Один из них - проект дочерней компании «Русская марикультура» по выращиванию трепанга и гребешка на рыбоводных участках, предоставленных в аренду, с последующей переработкой и реализацией.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: судно  строительство  квоты  крабы  верфь  "Антей" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru