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Первый краболов нового типа поступит в Приморье в третьем квартале 2019 года
Заказчиком судна выступает компания из Владивостока
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) спустил на воду головное судно для добычи краба проекта 03070 «Русь» для ООО «Антей» (Владивосток). Завершение строительства и передача краболова заказчику намечены на третий квартал 2019 года.
Крестной мамой судна «Русь» стала Ирина МИХНОВА.
Длина судна проекта 03070 - 50 метров, водоизмещение - около 1,835 тыс. тонн, дедвейт - около 585 тонн, скорость - до 12 узлов, экипаж - до 30 человек
Судно будет эксплуатироваться в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.
Контракт на строительство краболова между «Пеллой» и «Антеем» был заключен в июне 2017 года, закладка состоялась в марте текущего года.
Краболов будет оборудован конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещенных в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) с охлажденной забортной водой.
Альфа-банк, обеспечивающий софинансирование строительства судна, в рамках контракта предоставит «Антею» до 70% средств.
В дальнейшем группа компаний «Антей» планирует заказать более десяти судов, не исключено, что заказы могут быть размещены также на «Пелле».
ГК «Антей» реализует параллельно несколько проектов. Один из них - проект дочерней компании «Русская марикультура» по выращиванию трепанга и гребешка на рыбоводных участках, предоставленных в аренду, с последующей переработкой и реализацией.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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