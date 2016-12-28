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Дальневосточное морское пароходство прикупило двадцатое судно
Портом приписки контейнеровоза «ФЕСКО Нагаево» станет Владивосток
Транспортная группа FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) купила контейнеровоз дедвейтом 5 тыс. 215 тонн, с учетом которого флот группы увеличился до 20 судов. Еще четыре года назад, до приобретения FESCO группой «Сумма», флот пароходства составлял 49 судов, включая четыре ледокола.
Судно, получившее имя «ФЕСКО Нагаево», будет работать под российским флагом, портом приписки станет Владивосток.
«ФЕСКО Нагаево» будет эксплуатироваться на собственных каботажных линиях группы, постановка на линию «ФЕСКО Корсаков Директ Лайн» (ФКДЛ) запланирована на начало января 2017 года.
Полная вместимость судна составляет 508 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), в том числе предусмотрена возможность перевозки до 52 рефрижераторных контейнеров. FESCO отмечает, что ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в Дальневосточном регионе.
Традиционная компоновка судна, характерная для всех контейнеровозов, дополнена функциями, которые расширяют возможности его использования. В частности, трюмы оборудованы съемными направляющими для контейнеров, что позволяет перевозить негабаритные грузы, целлюлозу или пиломатериалы в пакетах. Также предусмотрена опция транспортировки 40-футовых контейнеров. Судно оборудовано винтом регулируемого шага и носовым подруливающим устройством, это обеспечивает высокие маневренные качества и возможность швартовки в ограниченных по площади местах с минимальной буксирной поддержкой.
Досье «Золотого Рога»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. FESCO принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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