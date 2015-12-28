Тихоокеанский флот получит новейшее судно, которое будет базироваться во Владивостоке

Стоимость спасательного судна «Игорь Белоусов» превышает 10 млрд рублей

ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) передало ВМФ РФ головное морское поисково-спасательное судно проекта 21300С «Игорь Белоусов». Новое судно отправится на Тихоокеанский флот и войдет в состав аварийно-спасательного отряда с базированием во Владивостоке, сообщает Деловая газета Владивосток.

Судно было заложено в 2005 году, спущено на воду в 2012 году. Оно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли.

Судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты, в том числе в составе международных морских спасательных формирований. Проектировщиком судна выступило ЦКМБ «Алмаз».

На борту судна находится буксируемый искатель, телеуправляемый подводный аппарат «Пантера+» для обследования подводных объектов и проведения работ на глубинах до одного километра, глубоководный водолазно-спасательный комплекс для спасения подводников, а также выполнения водолазных работ на глубинах до 450 м.

Также специально для судна были построены два универсальных катера, которые могут осуществлять подбор людей, перевозить водолазов и выполнять другие задачи.

Стоимость спасательного судна «Игорь Белоусов» превышает 10 млрд рублей. 25 декабря на нем был поднят Андреевский флаг.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток