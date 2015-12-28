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Из Владивостока можно будет улететь еще одной авиакомпанией

28 Декабря 2015, 09:01 | Владивосток

Минимальный тариф по маршруту Иркутск - Владивосток составит от 12 тыс. рублей, Красноярск - Владивосток - от 13,4 тыс. рублей

Авиакомпания «Ангара», базирующаяся в аэропорту Иркутска, с 18 января 2016 года запускает новый рейс Красноярск - Иркутск - Чита - Владивосток. Обслуживать направление новый самолет Ан-148-100, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Рейсы планируется выполнять один раз в неделю - по понедельникам.

«Открытие этого рейса позволит связать два сибирских города - Иркутск и Красноярск - с Дальним Востоком. Он станет связующим звеном в маршрутной сети двух федеральных округов», сообщили «Золотому Рогу» в пресс-служба авиакомпании.

Минимальный тариф по маршруту Чита - Владивосток составит от 6 тыс. рублей, Иркутск - Владивосток - от 12 тыс. рублей, Красноярск - Владивосток - от 13,4 тыс. рублей в одну сторону.

Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «Ангара» - один из основных авиаперевозчиков на местных линиях в Восточной Сибири, выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, в другие регионы Сибирского федерального округа, а также чартерные рейсы по России. Парк воздушных судов состоит из пяти Ан-148, шести Ан-24, двух Ан-26, трех Ан-2 и 15 вертолетов Ми-8.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: авиа  иркутск  рейсы 



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Комментарии

  • Псевдоним11:30, 26.12.2015#

    тоже летает на древних боингах, купленных в эфиопии?

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