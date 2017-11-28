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В декабре прояснится, кто будет руководить аэропортом Владивосток

28 Ноября 2017, 18:53 | Владивосток

Решать будет Олег Дерипаска и сингапурцы

Акционеры АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на внеочередном собрании в конце декабря декабря рассмотрят вопрос о гендиректоре общества. На данный момент не ясно, будет ли предложена кандидатура нового гендиректора или продлены полномочия действующего главы Игоря ЛУКИШИНА, возглавляющего аэропорт последние четыре года.

В декабре прошлого года акционеры аэропорта продлили полномочия гендиректора Игоря Лукишина на очередной срок. Согласно уставу АО, гендиректор избирается собранием акционеров на срок не более 5 лет.

Игорь Лукишин работает в компании с 2008 года. Гендиректором АО «Международный аэропорт Владивосток» был назначен в декабре 2013 года после того, как прежний руководитель компании Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул ее в связи с окончанием трудового контракта.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

фото с сайта АО "МАВ"

Автор: Олег Клименко
Теги: акционеры  гендиректор  аэропорт  собрание  игорь лукишин 



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