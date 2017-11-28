Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В декабре прояснится, кто будет руководить аэропортом Владивосток
Решать будет Олег Дерипаска и сингапурцы
Акционеры АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на внеочередном собрании в конце декабря декабря рассмотрят вопрос о гендиректоре общества. На данный момент не ясно, будет ли предложена кандидатура нового гендиректора или продлены полномочия действующего главы Игоря ЛУКИШИНА, возглавляющего аэропорт последние четыре года.
В декабре прошлого года акционеры аэропорта продлили полномочия гендиректора Игоря Лукишина на очередной срок. Согласно уставу АО, гендиректор избирается собранием акционеров на срок не более 5 лет.
Игорь Лукишин работает в компании с 2008 года. Гендиректором АО «Международный аэропорт Владивосток» был назначен в декабре 2013 года после того, как прежний руководитель компании Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул ее в связи с окончанием трудового контракта.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
фото с сайта АО "МАВ"
Новости тематики
- В декабре прояснится, кто будет руководить аэропортом Владивосток
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- Во Владивостоке появится беспилотный автобус
- Новый автомобильный пункт пропуска в Приморье оценили в 1,116 млрд рублей
- Из Владивостока в Токио стала летать дальневосточная "дочка" "Аэрофлота"
- Владивостокский морской торговый порт вновь перегружает контейнеры
- Зиявудин Магомедов остался председателем совета директоров Дальневосточного морского пароходства
- Во Владивостоке с 1 октября закроют тоннель им. Сталина
- Путин узнал о проблеме дорогих авиабилетов из Владивостока
- Улететь в Москву станет проще, но не дешевле
Новости раздела
- В декабре прояснится, кто будет руководить аэропортом Владивосток
- В Китай можно будет летать по единому электронному билету
- Порт Владивосток увеличил емкость складов
- Один из крупнейших портов Приморья заработал 2,7 миллиарда рублей прибыли
- Владимир Корчанов удостоен почетного звания "Заслуженный работник транспорта РФ"
- Путин дал задание построить паром для Владивостока
- Скандальный паром ушел из Владивостока в Северную Корею
- Одна из успешных компаний Приморского края признана банкротом
- Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья
- Хабаровск ударил по портам Приморья ломом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У берегов Приморья горит судно, груженое японскими автомобилями
- Приморье все-таки потеряло одну из крупнейших компаний региона
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- "Неужели тут все так строят..."
- В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов
- Инвесторы на Дальнем Востоке должны доводить свои проекты до конца
- Снегоуборочная техника во Владивостоке признана никуда не годной
- Банки приостановили прием вкладов
- Рубль готовится пробить критически важный уровень
- Владивосток в ожидании "Калина Молл"