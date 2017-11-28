В Китай можно будет летать по единому электронному билету

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» заключила электронное интерлайн-соглашение с китайской China Express Airlines

АО «Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и китайская авиакомпания China Express Airlines подписали двустороннее интерлайн-соглашение, которое позволит использовать единый электронный билет для перелета из российского Дальнего Востока в Китай, а затем по одному из направлений маршрутной сети China Express Airlines.

Интерлайн-соглашение (англ. interline agreement) – это договоренность между авиаперевозчиками, в рамках которой, одна авиакомпания имеет право оформлять авиабилеты на рейсы другой компании, которая в свою очередь обязана признавать и принимать такие авиабилеты.

По информации пресс-службы дальневосточной авиакомпании, подписанное в ходе официальной встречи в Чунцине соглашение о признании перевозочной документации позволит оформить перелет на едином бланке любой из авиакомпаний по выгодным сквозным тарифам и значительно сократит время перелета между городами Дальнего Востока и Китая.

«Аврора» стала первым международным партнером China Express Airlines с выходом китайской авиакомпании на российский рынок.

Планируемое начало сотрудничества в рамках данного соглашения – с начала летнего расписания 2018 года.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Сhina Express Airlines - китайская авиакомпания, работающая в сфере внутренних и региональных перевозок. Маршрутная сеть авиакомпании состоит из более чем 80 маршрутов. Парк авиакомпании представлен воздушными судами Airbus A320 и Bombardier CRJ-900. Главным транзитным узлом авиакомпании является международный аэропорт Чунцин «Цзянбэй». Контрольный пакет (51%) АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток