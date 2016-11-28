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Мэр Владивостока Игорь Пушкарев может встретить Первомай под арестом

28 Ноября 2016, 19:03 | Владивосток

Срок следствия опального градоначальника Владивостока продлен до 31 мая

Басманный суд Москвы продлил до 31 мая срок предварительного следствия по делу мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, продлен до 31 мая. мэр Градоначальник до сих пор не обращался в администрацию города с заявлением о добровольной отставке, чего наверняка хотят его недоброжелатели.

Напомним, что именно Басманный суд санкционировал арест Пушкарева. Мэр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ оценила ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 млн рублей.

«Срок предварительного следствия в отношении Игоря Пушкарева, Андрея ЛУШНИКОВА и Андрея ПУШКАРЕВА продлен до 31 мая следующего года», - говорится в материалах дела, представленных в Басманном суде Москвы в понедельник. Суд вскоре должен приступить к рассмотрению вопроса о продлении ареста трем фигурантам.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев организовал приобретение муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в большом объеме. «Востокцемент» возглавляют и контролируют близкие родственники Пушкарева, а учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города. Стройматериалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 млн рублей. Эти действия, считает следствие, повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию ущерба в сумме более 158 млн рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 млн рублей. Кроме того, по данным следствия, в 2012-2014 годах Пушкарев передал директору предприятия «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: суд  "востокцемент"  Игорь Пушкарев 



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