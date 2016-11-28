Мэр Владивостока Игорь Пушкарев может встретить Первомай под арестом

Срок следствия опального градоначальника Владивостока продлен до 31 мая

Басманный суд Москвы продлил до 31 мая срок предварительного следствия по делу мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, продлен до 31 мая. мэр Градоначальник до сих пор не обращался в администрацию города с заявлением о добровольной отставке, чего наверняка хотят его недоброжелатели.

Напомним, что именно Басманный суд санкционировал арест Пушкарева. Мэр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ оценила ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 млн рублей.

«Срок предварительного следствия в отношении Игоря Пушкарева, Андрея ЛУШНИКОВА и Андрея ПУШКАРЕВА продлен до 31 мая следующего года», - говорится в материалах дела, представленных в Басманном суде Москвы в понедельник. Суд вскоре должен приступить к рассмотрению вопроса о продлении ареста трем фигурантам.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев организовал приобретение муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» строительных материалов в большом объеме. «Востокцемент» возглавляют и контролируют близкие родственники Пушкарева, а учредителем и собственником имущества «Дорог Владивостока» является администрация города. Стройматериалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 млн рублей. Эти действия, считает следствие, повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию ущерба в сумме более 158 млн рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 млн рублей. Кроме того, по данным следствия, в 2012-2014 годах Пушкарев передал директору предприятия «Дороги Владивостока» Андрею ЛУШНИКОВУ не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток