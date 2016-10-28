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Улететь из Владивостока в Бангкок станет проще
Новый рейс будет выполняться с посадкой в Китае
Авиакомпания «Уральские авиалинии» готовит новый рейс из Владивосток в Бангкок (Таиланд). Рейс будет выполняться с посадкой в китайском городе Чанчунь.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой рог», с 10 октября беспосадочные рейсы из Владивостока в Бангкок один раз в неделю выполняет авиакомпания S7 Airlines.
Зимнее расписание аэропорта Владивосток вводится с 30 октября и будет действовать по 25 марта 2016 года. По данным пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Владивосток», в зимнем сезоне авиакомпании увеличивают количество рейсов из Владивостока в Москву (с трех до четырех в день) и Санкт-Петербург (до трех раз в неделю).
В период действия осенне-зимнего расписания авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») увеличивает частоту рейсов в Пекин и Сеул. Общее количество рейсов в Сеул увеличивается до 21 раз в неделю.
Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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