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Улететь из Владивостока в Бангкок станет проще

28 Октября 2016, 11:23 | Владивосток

Новый рейс будет выполняться с посадкой в Китае

Авиакомпания «Уральские авиалинии» готовит новый рейс из Владивосток в Бангкок (Таиланд). Рейс будет выполняться с посадкой в китайском городе Чанчунь.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой рог», с 10 октября беспосадочные рейсы из Владивостока в Бангкок один раз в неделю выполняет авиакомпания S7 Airlines.

Зимнее расписание аэропорта Владивосток вводится с 30 октября и будет действовать по 25 марта 2016 года. По данным пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Владивосток», в зимнем сезоне авиакомпании увеличивают количество рейсов из Владивостока в Москву (с трех до четырех в день) и Санкт-Петербург (до трех раз в неделю).

В период действия осенне-зимнего расписания авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») увеличивает частоту рейсов в Пекин и Сеул. Общее количество рейсов в Сеул увеличивается до 21 раз в неделю.

Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: авиакомпания  бангкок 






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