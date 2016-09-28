Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров

До этого собственники порта пошли на масштабные сокращения докеров

ОАО «РЖД» ввело ограничение на погрузку грузов в контейнерах назначением на станцию Владивосток. Ограничение связано с необеспечением выгрузки грузов в контейнерах, следующих в прямом сообщении в адрес ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO).

Этой уже второй в текущем году прокол ВМТП. В августе РЖД вводили на 5 дней ограничение на погрузку всех грузов, кроме черных металлов, назначением на станции Владивосток и Владивосток-экспорт.

При этом не так давно ВМТП объявило о сокращении докеров контейнерного терминала ВМТП

По информации порта, в 2015 году докеры-механизаторы 4-го разряда контейнерного терминала были вынуждены простаивать около 36% рабочего времени. В июне каждый докер простаивал в среднем по 22,5 часа рабочего времени.

Пресс-секретарь ВМТП Михаил СОКОЛОВ пояснял, что сокращение вызвано объективными экономическими причинами.

«На протяжении последних нескольких лет наблюдается падение грузопотока. Эта тенденция сохраняется и в 2016 году. Страдает не только ВМТП, но и все порты на Дальнем Востоке. Поэтому такое количество докеров уже не требуется для выполнения повседневных операций в терминале. Порт был вынужден пойти на сокращения. 59 человек - это минимальное количество, которое позволит дальше порту работать в полном объеме. Есть ряд услуг, которые может выполнять низкоквалифицированный рабочий персонал - грузчики, разнорабочие. Эти услуги мы передали аутсорсинговой компании, они выполняют эту работу почти в три раза дешевле, чем высококвалифицированные докеры. Сокращения проходят абсолютно в соответствии с требованиями трудового законодательства», - сказал представитель порта, уточнив, что компания пошла навстречу докерам и профсоюзу - перенеся дату увольнения с сентября на октябрь.

Досье «Золотого Рога»: ПАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. В настоящее время 65,8275% акций ПАО принадлежат зарегистрированному в Москве ООО «М-Порт», которое, в свою очередь, контролируется ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания контролируемой группой «Сумма» Транспортной группы FESCO). Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания». FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток