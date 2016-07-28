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Задержку с упрощением визового режима в Свободном порту Владивосток списали на беженцев
Вице-премьер Юрий Трутнев не видит особых проблем
Переход на упрощенный визовый режим в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ) задерживается из-за возросших потоков беженцев, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», запуск упрощенного визового режима, который должен был начать действовать 1 июля для иностранцев, пересекающих госграницу через территорию Свободного порта Владивосток (СПВ), отложена из-за отсутствия утвержденных нормативных документов. Ранее планировалось, что упрощенный визовый режим для иностранцев на территории СПВ будет запущен 1 января 2016 года. Затем дата была перенесена на 1 июля. Столь долгая «заминка» сдерживает потенциальных инвесторов из Японии, Южной Кореи и Китая.
«Здесь мы из сроков вылетели. Причина связана с дестабилизацией в мире и с возникшими значительными потоками беженцев. Миграционные потоки, в том числе, задевают и Россию, и у Российской Федерации есть свои вопросы с точки зрения безопасности, связанные с миграционными потоками», - сказал полпред.
Он уточнил, что в настоящее время разработан новый механизм.
«Сейчас отработан достаточно сложный, но тем не менее компромисс, который, с одной стороны, создает возможности значительно проще получать въездные визы на Дальний Восток, с другой стороны, удовлетворит требования безопасности РФ. Мы этот законопроект будем предлагать вниманию новой Госдумы и руководства страны», - сказал Юрий Трутнев.
При этом вице-премьер считает, что сроки введения нового режима со стороны таможенных органов сохраняются в графике.
«Чтобы перейти на новый режим, таможне нужно увеличить штат, потому что таможня переходит на круглосуточный режим работы, провести ряд мероприятий, связанных с введением принципа «одного окна», когда таможенники должны выполнять функции других структур, до этого присутствовавших на таможне. Срок реализации там 1 октября, пока он не подошел. Здесь мы не видим срыва сроков», - пояснил Трутнев.
Досье «Золотого Рога»: Президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон «О Свободном порте Владивосток» 13 июля 2015 года. Предполагается, что прибывающим на территорию СПВ непосредственно на границе будет оформляться восьмидневная виза на пребывание в стране. В соответствии с проектом постановления правительства виза будет оформляться как электронный документ. Для этого иностранному гражданину не менее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда необходимо будет подать заявление на специализированном интернет-сайте. После проверки анкеты компетентными органами РФ иностранцы будут получать уведомление о предоставлении въездной визы.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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