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"Интерфакс" открыл пресс-центр во Владивостоке
Информационное агентство "Интерфакс - Дальний Восток" (входит в состав Международной информационной Группы "Интерфакс") 28 мая открыло пресс-центр во Владивостоке, двадцать пятый на территории России и третий на Дальнем Востоке.
Уже на протяжении нескольких лет пресс-центры агентства "Интерфакс - Дальний Восток" работают в Хабаровске и Якутске.
"Создание пресс-центра нашего информационного агентства во Владивостоке,- закономерный шаг дальнейшего развития проекта "Интерфакс - Дальний Восток". Это свидетельство твердых намерений "Интерфакса" вести активную информационную работу в этом стратегически важным для всей страны регионе. Хотелось бы, чтобы новая информационная площадка стала местом проведения большого количества публичных мероприятий с участием представителей органов власти, бизнеса, деятелей науки, культуры и спорта", - заявил заместитель генерального директора "Интерфакса" Алексей ГОРШКОВ.
"Спасибо за интерес к региону. У нас, действительно, рождается много новостей. Я очень рад, что в последнее время большей частью позитивных новостей. В силу того, что здесь мы одними из первых встречаем утро, эти новости транслируются на всю Россию, задают определенный информационный тон. Присутствие столь уважаемого федерального агентства - для нас хорошее знаковое событие", - заявил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на открытии пресс-центра.
Сегодня "география" пресс-центров "Интерфакса" включает в себя почти все важнейшие регионы страны и, в частности, охватывает такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Иваново, Ярославль, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Уфа, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Томск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Якутск и Владивосток.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото администрации Приморья.
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