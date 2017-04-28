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Приморская компания первой в России экспортировала в Китай и Корею живую рыбу
В Хуньчунь и Сокчо менее чем за 10 доставлено 19 тонн дальневосточной камбалы
Группа компаний «Антей» (Владивосток) первой в России экспортировала из России в Китай и Южную Корею рыбу в живом виде - в китайский Хуньчунь доставлено 14 тонн дальневосточной камбалы, в корейский Сокчхо – порядка 5,1 тонн. Путь от места промысла до конечного потребителя занял менее 10 дней.
В сообщении Минвостокразвития отмечается, что ранее на экспорт в страны АТР шла только замороженная или термически обработанная рыба.
Для транспортировки живой продукции было принято решение оборудовать судно специальными резервуарами и системой поддержания жизнеобеспечения живой рыбы.
На берегу рыбу перегружают в машины, оборудованные специализированными бассейнами. Далее автотранспортом ее доставляют на пункты передержки в странах Азии, где созданы все условия для ее хранения и реализации.
В настоящий момент специалисты прорабатывают возможность ускорения процесса перегрузки рыбы, и, соответственно, уменьшения времени транспортировки.
Существующие мощности позволяют доставлять на берег до 50 тонн живой камбалы в месяц. В дальнейшем этот показатель будет увеличен до 120 тонн.
В планах ГК «Антей» на 2019 год - запуск доставки в страны АТР приморского гребешка и трепанга. Сейчас ведется активная работа по обустройству соответствующей инфраструктуры на о. Русском во Владивостоке. Общий объем инвестиций в развитие данного направления составит в ближайшие годы более 200 млн рублей.
Одна из компаний группы «Антей» в ближайшее время планирует стать резидентом Свободного порта Владивосток. Заявка уже рассмотрена и одобрена.
Олег КЛИМЕНКО. Дальневосточная газета «Золотой Рог», Владивосток
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