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Отель "Хаятт" на Корабельной набережной будет достроен за счет кредита

28 Апреля 2017, 12:57 | Владивосток

Губернатор Владимир Миклушевский уверен, что достроенную гостиницу можно будет продать дороже

Власти Приморья планирую завершить строительство гостиничного комплекса «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» на Корабельной набережной во Владивостоке, а после продать его с выгодой для местного бюджета, заявил губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в пятницу в ходе ежегодного отчета перед Законодательным собранием Приморского края.

Ранее пресс-служба администрации Приморья сообщила о том, что оператор стройки АО «Наш дом – Приморье» (100% принадлежит Приморью) будет достраивать отель за счет привлечения кредита.

Владимир Миклушевский пояснил, что в ближайшее время власти обратятся в Законодательное собрание с предложением о выделении средств госгарантий для получения кредита.

«По другому кредит «Нашему дому – Приморье» никто не даст. Оправдано ли это? Ну да, оправдано. Потому что гостиница в нынешнем виде стоит одних денег, запущенная, как бизнес, который можно посчитать, - других. По нашим оценкам, мы гостиницу достроенную продадим дороже, и те дополнительные затраты, которые понесем, сможем окупить. Собственно, и вся история. Мы ее будем продавать обязательно. Потому что это не наши полномочия - заниматься гостиничным бизнесом», - сказал Владимир Миклушевский, напомнив о поручении вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА сдать отель к третьему Восточному экономическому форуму, котоый будет проходить в начале сентября.

Досье «Золотого Рога»: В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить, а вторую продать. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» было заморожено в 2014 году. На сегодняшний день в текущем режиме осуществляется только техническое обслуживание зданий и их охрана. Оператором строительства отелей выступает АО «Наш дом – Приморье».

АО «Российский аукционный дом» ранее назначило торги по продаже второго недостроенного гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке («Хаятт Владивосток Бурный») на 8 июня. Аукцион пройдет по классической схеме - очные торги с аукционистом.

В состав недостроенного гостиничного комплекса входит здание отеля площадь 6 тыс. 058 кв. м (готовность 79%) и здание SPA-комплекса площадь 2 тыс. 633 кв. м (готовность 52%). Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. метров, на которых расположен гостиничный комплекс.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: отели  стройка  hyatt  кредит  аукцион 



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Комментарии

  • ВАся13:35, 28.04.2017#

    >Потому что гостиница в нынешнем виде стоит одних денег, запущенная, как бизнес, который можно посчитать, - других. По нашим оценкам, мы гостиницу достроенную продадим дороже, и те дополнительные затраты, которые понесем, сможем окупить. ДА ОН НАРКОМАН!

  • Турыст13:38, 28.04.2017#

    Проценты оплатят из бюджета края. Миклушевский за 7 лет достиг одного результата, поменял свой гардероб с 48 размера на 58 и щеки видны из-за плеч.

  • Счетовод13:51, 28.04.2017#

    "Владимир Миклушевский пояснил, что в ближайшее время власти обратятся в Законодательное собрание с предложением о выделении средств госгарантий для получения кредита. "Тогда пускай выставить на общественое обсуждение бизнес план по данному вопросу, а то получается что все должны верить его словам. Кредит под госгарантии следовательно средства народные. Со своми деньгами так бы не поступил

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