Отель "Хаятт" на Корабельной набережной будет достроен за счет кредита

Губернатор Владимир Миклушевский уверен, что достроенную гостиницу можно будет продать дороже

Власти Приморья планирую завершить строительство гостиничного комплекса «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» на Корабельной набережной во Владивостоке, а после продать его с выгодой для местного бюджета, заявил губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в пятницу в ходе ежегодного отчета перед Законодательным собранием Приморского края.

Ранее пресс-служба администрации Приморья сообщила о том, что оператор стройки АО «Наш дом – Приморье» (100% принадлежит Приморью) будет достраивать отель за счет привлечения кредита.

Владимир Миклушевский пояснил, что в ближайшее время власти обратятся в Законодательное собрание с предложением о выделении средств госгарантий для получения кредита.

«По другому кредит «Нашему дому – Приморье» никто не даст. Оправдано ли это? Ну да, оправдано. Потому что гостиница в нынешнем виде стоит одних денег, запущенная, как бизнес, который можно посчитать, - других. По нашим оценкам, мы гостиницу достроенную продадим дороже, и те дополнительные затраты, которые понесем, сможем окупить. Собственно, и вся история. Мы ее будем продавать обязательно. Потому что это не наши полномочия - заниматься гостиничным бизнесом», - сказал Владимир Миклушевский, напомнив о поручении вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА сдать отель к третьему Восточному экономическому форуму, котоый будет проходить в начале сентября.

Досье «Золотого Рога»: В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить, а вторую продать. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» было заморожено в 2014 году. На сегодняшний день в текущем режиме осуществляется только техническое обслуживание зданий и их охрана. Оператором строительства отелей выступает АО «Наш дом – Приморье».

АО «Российский аукционный дом» ранее назначило торги по продаже второго недостроенного гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке («Хаятт Владивосток Бурный») на 8 июня. Аукцион пройдет по классической схеме - очные торги с аукционистом.

В состав недостроенного гостиничного комплекса входит здание отеля площадь 6 тыс. 058 кв. м (готовность 79%) и здание SPA-комплекса площадь 2 тыс. 633 кв. м (готовность 52%). Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. метров, на которых расположен гостиничный комплекс.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток