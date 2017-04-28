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Владимир Миклушевский: Строительство Центра ядерной медицины на острове Русский начнется уже в этом году
В перспективе центр будет передан в собственность края
После решения вопроса с военными в этом году на острове Русский начнется строительство Центра ядерной медицины во Владивостоке, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе ежегодного отчета Законодательному собранию Приморского края.
«Проект был несколько заморожен, но не по нашей вине. Военные ввели запретную зону на полуострове Саперный. Благодаря содействию (вице-премьера) Юрия Петровича ТРУТНЕВА и Сергея Владиленовича КИРИЕНКО (бывший глава госкорпорации «Росатом» - «ЗР») мы это почти преодолели», - сказал губернатор.
Отметим, что строительство Центра ядерной медицины ведет не Приморье, а госкорпорация «Росатом».
«У нас есть сейчас проект на Дальнем Востоке на острове Русский. Мы планируем там строительство центра ядерной медицины. Причем администрация Приморского края настаивает на этом, у нас есть поручения правительственные и даже президентские», - заявлял ранее первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл КОМАРОВ.
Центр будет строиться по договору концессии с властями края.
По словам Комарова, сейчас обсуждается вопрос окупаемости и предполагаемого потока пациентов. В случае если количество пациентов будет ниже 6 тыс. в год, центр будет получать доплату из краевого бюджета.
В перспективе центр будет передан в собственность края.
Создание Центра ядерной медицины входит в концепцию развития острова Русский во Владивостоке, разработанную Минвостокразвития.
Под строительство выделен участок земли рядом с лабораторным корпусом Дальневосточного федерального университета на полуострове Саперный острова Русский.
Центр ядерной медицины будет специализироваться на лучевой и протонно-ионной терапие онкологических больных. В состав центра войдут подразделения биоиспытаний, передовых исследований и протонно-ионной терапии с оборудованием для позитронно-эмиссионной томографии, циклотроном, синхротроном.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото /www.siapress.ru
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Боже! Да какой еще ядерный центр?! Дороги до Находки просто нет! приходится мотаться через Партизанск! Мосты в крае разваливаются один за другим. . . . ядерный центр. . . жесть. . .