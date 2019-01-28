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Имя нового мэра Владивостока станет известно ровно через месяц

28 Января 2019, 10:51 | Владивосток

Документы претендентов будут приниматься с 30 января по 11 февраля

Дума Владивостока 28 марта проведет голосование по кандидатуре мэра, которую выдвинет конкурсная комиссия. Документы претендентов будут приниматься с 30 января по 11 февраля.

«Заседание 28 марта - окончательная дата избрания на заседании думы Владивостока кандидата, который будет выдвинут конкурсной комиссией», - сообщил в понедельник председатель городского парламента Андрей БРИК.

Мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО (на фото) ушел в отставку 11 октября 2018 года по собственному желанию и вернулся в реальный бизнес, занявшись проектами основанной им группы «Сумотори».

Ранее губернатор Олег КОЖЕМЯКО внес в Законодательное собрание края проект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона. Документ принят в первом чтении и направлен в муниципалитеты региона для сбора замечаний. Если закон будет принят, вопрос об избрании мэра Владивостока будет решаться на заседании городской думы - депутаты определят, назначать ли мэра самим или ввести прямые выборы.

От Думы Владивостока в состав конкурсной комиссии включены депутаты Виктора АБЛАПОВ, Владимир ИСАКОВ, Геннадий КУЛИКОВ и Виктор ФЕДОРОВ. От губернатора - врио вице-губернатора Антон ВОЛОШКО, заместитель директора - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Сергей БАТАЕВ, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Виктор КИРЯЕВ и депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий КОРСАКОВ.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото Юрий Смитюк/ТАСС

 

Автор:
Теги: владивосток  Виталий Веркеенко  конкурс  мэр  выборы  Олег Кожемяко 



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