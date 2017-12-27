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Генеральный директор аэропорта "Владивосток" остался на своем месте
Как минимум, еще на три года
Новые собственники АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на внеочередном собрании акционеров переизбрали генеральным директором Игоря ЛУКИШИНА (на фото), на этот раз сроком на три года.
В декабре прошлого года полномочия гендиректора Игоря Лукишина были продлены на один год.
Игорь Лукишин работает в компании с 2008 года. Гендиректором АО «Международный аэропорт Владивосток» он был назначен в декабре 2013 года после того, как прежний руководитель компании Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул компанию по официально версии в связи с окончанием трудового контракта, по неофициальной – не найдя общего языка с акционерами в лице аэропорта «Шереметьево».
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Международный аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 млн пассажиров, соответствует уровню «С» IATA.
В феврале текущего года консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото АО "МАВ".
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