Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Европейский суд обязал Россию выплатить компенсацию соинвестору игорной зоны "Приморье"
Приморский бизнесмен Олег Дроздов получит почти 4 тыс. евро
Европейский суд по правам человека признал незаконным арест бизнесмена Олега ДРОЗДОВА, который выступает фигурантом уголовного дела о хищении 300 млн рублей при строительстве полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке.
«Суд признал нарушением Конвенции о защите прав человека избрание и неоднократное продление срока действия меры пресечения - заключение под стражу - предпринимателю Дроздову. ЕСПЧ постановил выплатить бизнесмену компенсацию в размере 3,9 тыс. евро», - заявил адвокат предпринимателя Сергей БОНДАРЬ.
На данный момент судебный процесс по делу о многомиллионном хищении при строительстве полигона ТБО продолжается во Фрунзенском суде Владивостока.
Совладелец ООО «Далта-1» и Первой игровой компании (инвестор игорной зоны «Приморье») Олег ДРОЗДОВ во время расследования уголовного дела находился под стражей с октября 2013 года по октябрь 2014 года. При этом бизнесмен был помещен в камеру с опасными преступниками, что защита расценивала как способ давления с целью добиться признательных показаний. Летом 2014 года суд назначил залог в 269 млн рублей за освобождение Дроздова из-под стражи. По словам адвоката, это самая большая сумма залога, избранная судом в отношении предпринимателя в России. Залог в этом размере не был внесен, он оставался под стражей до нового решения суда о залоге. Затем суд согласился освободить его из СИЗО под залог в 30 млн рублей.
Досье «Золотого Рога»: Уголовное дело в отношении Олега Дроздова было возбуждено в 2013 году следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по статье «мошенничество в крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). ООО «Востокстройсервис», которым руководил обвиняемый, по версии следствия, завысило стоимость работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и строительства комплекса по переработке и утилизации ТБО (объекты входили в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года).
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Европейский суд обязал Россию выплатить компенсацию соинвестору игорной зоны "Приморье"
- Вратарь "Адмирала" усилит конкурента в борьбе за плей-офф
- Путин еще не определился, пойдет ли он на выборы в 2018 году
- Московский суд может выпустить мэра Владивостока Пушкарева из камеры
- Резиденты Свободного порта Владивосток не могут получить землю
- Лидер Японии Синдзо Абэ опять собрался во Владивосток
- За помощью к Путину обратятся отчаявшиеся работники одного из оборонных предприятий Приморья
- Cтало известно, кто конкретно купил аэропорт Владивостока
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- Мэр Владивостока Игорь Пушкарев может встретить Первомай под арестом
Новости раздела
- Европейский суд обязал Россию выплатить компенсацию соинвестору игорной зоны "Приморье"
- Прокуратура выступила против платных парковок во Владивостоке
- Вратарь "Адмирала" усилит конкурента в борьбе за плей-офф
- Путин еще не определился, пойдет ли он на выборы в 2018 году
- Московский суд может выпустить мэра Владивостока Пушкарева из камеры
- Резиденты Свободного порта Владивосток не могут получить землю
- Тарифы на электроэнергию в Приморье будут снижены на 21%
- Лидер Японии Синдзо Абэ опять собрался во Владивосток
- За помощью к Путину обратятся отчаявшиеся работники одного из оборонных предприятий Приморья
- "Ростелеком" планирует покрыть Владивосток сетью территорий Wi-Fi
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Япония распробовала приморскую свинину и курятину
- Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
- В Приморье однокомнатную квартиру в новострое можно будет получить в аренду всего за 16 тыс. рублей в месяц
- Циклон, пришедший в Приморье, может обладать разрушительной силой
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- В Приморье подал в отставку вице-губернатор