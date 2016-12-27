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Европейский суд обязал Россию выплатить компенсацию соинвестору игорной зоны "Приморье"

27 Декабря 2016, 18:20 | Владивосток

Приморский бизнесмен Олег Дроздов получит почти 4 тыс. евро  

Европейский суд по правам человека признал незаконным арест бизнесмена Олега ДРОЗДОВА, который выступает фигурантом уголовного дела о хищении 300 млн рублей при строительстве полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке.

«Суд признал нарушением Конвенции о защите прав человека избрание и неоднократное продление срока действия меры пресечения - заключение под стражу - предпринимателю Дроздову. ЕСПЧ постановил выплатить бизнесмену компенсацию в размере 3,9 тыс. евро», - заявил адвокат предпринимателя Сергей БОНДАРЬ.

На данный момент судебный процесс по делу о многомиллионном хищении при строительстве полигона ТБО продолжается во Фрунзенском суде Владивостока.

Совладелец ООО «Далта-1» и Первой игровой компании (инвестор игорной зоны «Приморье») Олег ДРОЗДОВ во время расследования уголовного дела находился под стражей с октября 2013 года по октябрь 2014 года. При этом бизнесмен был помещен в камеру с опасными преступниками, что защита расценивала как способ давления с целью добиться признательных показаний. Летом 2014 года суд назначил залог в 269 млн рублей за освобождение Дроздова из-под стражи. По словам адвоката, это самая большая сумма залога, избранная судом в отношении предпринимателя в России. Залог в этом размере не был внесен, он оставался под стражей до нового решения суда о залоге. Затем суд согласился освободить его из СИЗО под залог в 30 млн рублей.

Досье «Золотого Рога»: Уголовное дело в отношении Олега Дроздова было возбуждено в 2013 году следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по статье «мошенничество в крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). ООО «Востокстройсервис», которым руководил обвиняемый, по версии следствия, завысило стоимость работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и строительства комплекса по переработке и утилизации ТБО (объекты входили в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года).

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: суд  игорная зона  олег дроздов 



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