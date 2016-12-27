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Прокуратура выступила против платных парковок во Владивостоке
Надзорное ведомство оспаривает постановление мэрии о концессионном соглашении
Прокуратура Владивостока обратилась с заявлениями в городской суд с требованием признать незаконными ряд актов мэрии о создании системы платных парковок на центральных улицах краевой столицы.
Ранее прокуратура Владивостока внесла протест городским властям в связи с их планами установить паркоматы. При этом надзорное ведомство указало мэрии на нарушение целого ряда норм и законов. Однако чиновники протест отклонили.
«В этой связи прокурор Владивостока обратился в суд с заявлениями о признании незаконными опротестованных нормативных правовых актов», - сообщает прокуратура.
Отмечается, что один из исков судом уже полностью поддержан. В частности, незаконным признано постановление «О заключении концессионного соглашения», которым определялся порядок функционирования паркоматов и схема взаиморасчетов с концессионером.
Это решение суда пока в законную силу не вступило. На рассмотрении находится еще одно заявление городского прокурора о признании незаконным постановления по порядку создания и использованию парковок.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», платные парковки во Владивостоке должны появиться уже в 2017 году. Под действие нормы попадают практически все центральные улицы города. Предполагается создать более 3,1 тыс. платных парковочных мест. Возможность стать инвесторами-концессионерами системы платной парковки рассматривают российский автопроизводитель Sollers и ПАО «Ростелеком». В обязанности концессионера включены закупка, монтаж и обслуживание паркоматов.
Прокуратура ранее отмечала, что постановление мэрии о концессионном соглашении принято в отсутствие правовых оснований. Есть претензии и к формам внесения концессионной платы. Одна из них предполагает, что оператор расплатится через 12 лет тремя автомобилями общей стоимостью не менее 1,95 млн рублей, другая - ежемесячные перечисления мэрии 20% от сборов. Подобная форма, по мнению прокуратуры, создает базу для коррупции.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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