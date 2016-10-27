Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию

До Владивостока предшественник Игоря Пушкарева еще не добрался

Экс-мэр столицы Приморья Владимир НИКОЛАЕВ после восьми лет отсутствия вернулся на Родину. Об этом бывший глава города сообщил в одной из социальных сетей. Среди встречающих бывшего чиновника на российской земле оказался известный скрипач Дмитрий КОГАН, которого с Владимиром Николаевым связывают дружеские отношения.

Ранним утром 27 октября Владимир Николаев опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram фотоснимок, на котором он запечатлен с группой людей в зоне паспортного контроля аэропорта. Судя по фону фотографий, они могли быть сделаны в московских аэропортах «Шереметьево» или «Внуково». Из комментариев к снимку следует, что бывший глава Владивостока находится в России, однако его дальнейшие планы пока неизвестны.

Досье «Золотого Рога»: Владимир Николаев был избран мэром Владивостока в 2004 году. В феврале 2007-го решением Ленинского районного суда он был отстранен от должности после возбуждения уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Проведя несколько месяцев в СИЗО, Николаев получил условный срок. Летом 2008 года экс-мэр выехал за рубеж и не вернулся, после чего уголовно-исполнительная инспекция в суде добилась замены условного срока Николаеву на реальный. Экс-мэр был объявлен в международный розыск, но в ноябре 2012 года суд поставил точку в уголовном деле против Николаева, признав бывшего главу чистым перед законом.

Весной 2013 года данные Николаева был удалены из картотеки Интерпола, но во Владивосток он возвращаться не спешил. После ареста нынешнего главы Владивостока Игоря ПушкареваНиколаев резко активизировался в медийном пространстве, а также приступил к реализации новых социальных программ. В свою очередь, сестра бывшего мэра Виктория НИКОЛАЕВА 18 сентября была избрана депутатом Госдумы РФ по одномандатному округу №64.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток