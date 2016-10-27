Владивостокский морской торговый порт вновь перегружает контейнеры

Ситуация на станции Владивосток нормализовалась

ОАО «РЖД» отменило введенные в конце сентября ограничения на погрузку грузов в контейнерах назначением на станцию Владивосток. Ограничение было связано с необеспечением выгрузки грузов в контейнерах, следующих в прямом сообщении в адрес ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO).

«Ограничение снято в связи с нормализацией обстановки по наличию и выгрузке грузов в контейнерах», - поясняет РЖД.

Досье «Золотого Рога»: ПАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. В настоящее время 65,8275% акций ПАО принадлежат зарегистрированному в Москве ООО «М-Порт», которое, в свою очередь, контролируется ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания контролируемой группой «Сумма» Транспортной группы FESCO). Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания». FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток