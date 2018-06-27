Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот» 1 июля начала выполнять регулярные полеты из Владивостока в Муданьцзян (Китай). Рейс будет выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Обслуживать воздушную линию будут канадские двухмоторные турбовинтовые самолеты Bombardier DHC-8. Время в полете составит 1 час 20 минут.

Муданьцзян - один из самых красивых туристических город северного Китая. По погодным условиям город похож на российские Владивосток и Хабаровск.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Аврора» создана в 2013 году на базе региональных перевозчиков по поручению правительства РФ, в настоящее время входит в группу компаний «Аэрофлот «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных региональных администраций в развитии внутрирегиональной авиации. Контрольный пакет акций (51%) «Авроры» принадлежит «Аэрофлоту», 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото авиакомпании "Аврора"