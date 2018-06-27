www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Долететь из Владивостока до Муданьцзяна можно будет за час с небольшим

27 Июня 2018, 13:28 | Владивосток

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот» 1 июля начала выполнять регулярные полеты из Владивостока в Муданьцзян (Китай). Рейс будет выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Обслуживать воздушную линию будут канадские двухмоторные турбовинтовые самолеты Bombardier DHC-8. Время в полете составит 1 час 20 минут.

Муданьцзян - один из самых красивых туристических город северного Китая. По погодным условиям город похож на российские Владивосток и Хабаровск.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Аврора» создана в 2013 году на базе региональных перевозчиков по поручению правительства РФ, в настоящее время входит в группу компаний «Аэрофлот «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных региональных администраций в развитии внутрирегиональной авиации. Контрольный пакет акций (51%) «Авроры» принадлежит «Аэрофлоту», 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото авиакомпании "Аврора"

Автор:
Теги: муданьцзян  китай  рейсы  "Аэрофлот" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru