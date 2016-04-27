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Приморцев обещают подсадить на керлинг
Развитие ледовых видов спорта в Приморье займется тезка хоккейного клуба «Адмирал»
В Приморье учрежден спортивный клуб «Адмирал», в который войдут четыре федерации ледовых видов спорта - хоккея, шорт-трека, фигурного катания и керлинга. Почетным президентом клуба назначен Сергей ГИМАЕВ, заслуженный тренер России по хоккею, комментатор.
«Сегодня (27 апреля) у нас день рождения - создан спортивный клуб «Адмирал». В ближайшее время мы приступим к началу строительства Центра Олимпийской подготовки на базе Фетисов Арены, куда переедут все четыре федерации. Фактически арена станет для них «домом», - сообщил генеральный директор ХК «Адмирал» Илья СПОКОЙНОВ.
Самые далеко идущие планы - по развитию в Приморье такого модного нынче вида спорта как керлинг.
«На очереди подписание контракта с тренером по керлингу. Трансформацию Фетисов Арены мы начнем буквально через две недели. «Зальемся» на тренировочном льду арены. Это будет так называемый «нижний уровень». Керлинг мы сможем пока давать в дозированном варианте, так как в приоритете пока хоккей и шорт-трек. В июне, я думаю, уже будем готовы играть в керлинг. Приедет тренер и начнет готовить кадры. Рассматриваем как вариант использование спортивной многофункциональной площадки, которая построена рядом с Фетисов Ареной. Зимой мы планируем ее перекрыть, после чего керлинг переедет туда. После этого начнется полноценный тренировочный цикл на современном поле», - пояснил Илья Спокойнов.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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