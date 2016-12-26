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Вратарь "Адмирала" усилит конкурента в борьбе за плей-офф

26 Декабря 2016, 12:08 | Владивосток

Иван Налимов перебирается в Новосибирск

22-летний вратарь «Адмирала» Иван НАЛИМОВ, уступивший в последнее время место «первого номера» Игорь БОБКОВУ, попытается перезагрузить свою карьеру в новосибирской «Сибири», которая остается одним из конкурентов клуба из Владивостока в борьбе за выход в плей-офф.

Воспитанник новокузнецкого хоккея Иван Налимов на драфте КХЛ в 2011 году был выбран под общим 12-м номером клубом «СКА» (Санкт-Петербург). Выиграл бронзу молодежного чемпионата мира 2014 в составе сборной России. На данный момент на его счету 85 матчей в КХЛ при коэффиценте надежности 2,72. Процент отраженных бросков составляет 90,4.

В «Сибири» Налимов призван закрыть брешь, вызванную тяжелой травмой основного голкипера сибиряков Александра САЛАКА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»

 

Автор: Олег Клименко
Теги: адмирал"  "сибирь"  хоккей  иван налимов 



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