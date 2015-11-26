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Второй Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2016 года
Организацией форума займутся питерцы, уже проводившие во Владивостоке саммит АТЭС, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
Оператором по его подготовке и проведению второго Восточного экономического форума (ВЭФ) утвержден Фонд «Петербургский международный экономический форум», организатор одноименного форума. В дальнейшем он будет переименован в фонд «Росконгресс», собщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе фонда.
Ранее Фонд «Петербургский международный экономический форум» уже успешно организовывал во Владивостоке проведением саммита АТЭС. Оргганизацией дебютного ВЭФа занимались администрация полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА и Минвостокразвития. И не без огрехов.
II Восточный экономический форму пройдет на острове Русский во Владивостоке 6 и 7 сентября 2016 года.
Первый Восточный экономический форум, напоминает деловая газета "Золотой Рог", собравший представителей государственных институтов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, крупных инвесторов, бизнесменов и отраслевых экспертов, прошел во Владивостоке 3-5 сентября 2015 года.
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